Gwiazda „Wieku niewinności” nie żyje. Zmagała się z poważną chorobą

Mary Beth Hurt, gwiazda kina autorskiego i Broadwayu, zmarła w wieku 79 lat. Jej kariera, choć pełna uznanych ról, zawsze pozostawała gdzieś obok głównego nurtu, a nagrody wciąż ją omijały..

Mary Beth Hurt nie żyje. Była ikoną kina i sceny

Mary Beth Hurt, znana z występów w filmach „Wiek niewinności” Martina Scorsese oraz „Wnętrza” Woody’ego Allena, odeszła w wieku 79 lat. Informacja o jej śmierci pojawiła się w niedzielę w mediach społecznościowych, w poście udostępnionym przez reżysera „First Reformed”.

Aktorka od lat zmagała się z chorobą. Jak ujawnił jej mąż Paul Schrader, w 2015 roku zdiagnozowano u niej chorobę Alzheimera. W tym samym roku trafiła do ośrodka opieki w Nowym Jorku, gdzie spędziła ostatnie lata życia.

W latach 80. i 90. Mary Beth Hurt należała do grona najbardziej cenionych aktorek filmowych i teatralnych. Występowała w produkcjach nominowanych do Oscara, takich jak „Świat według Garpa” czy „Sześć stopni oddalenia”. Na scenie zdobyła trzy nominacje do prestiżowej nagrody Tony – za role w „Trelawny ze Studni”, „Zbrodniach serca” oraz „Dobroczyńcach”.

Zagrała z największymi, nagrody ją omijały

Urodzona jako Mary Beth Supinger w stanie Iowa, swoją drogę aktorską rozpoczęła od studiów dramatycznych na University of Iowa, a następnie kontynuowała edukację w prestiżowej Tisch School of the Arts w Nowym Jorku.

Debiutowała w 1974 roku na scenie w musicalu „More Than You Deserve”, a także w telewizji w filmie „Ann in Blue”. Przełom przyszedł kilka lat później wraz z rolą Joey w „Wnętrzach” Woody’ego Allena z 1978 roku. Kreacja ta przyniosła jej nominację do BAFTA w kategorii „Najbardziej Obiecujący Debiut w Rolach Głównych” i otworzyła drzwi do kolejnych znaczących projektów.

Na ekranie partnerowała takim gwiazdom jak Diane Keaton, Geraldine Page, Maureen Stapleton czy Sam Waterston. Wystąpiła także u boku Robina Williamsa w „Świecie według Garpa”. W swojej karierze pracowała z czołowymi twórcami kina – dwukrotnie z Martinem Scorsese („Wiek niewinności”, „Wyprowadzanie umarłych”) oraz wielokrotnie z mężem Paulem Schraderem, z którym stworzyła filmy takie jak „Lekki sen”, „Udręka”, „Wędrowiec” i „Adam zmartwychwstał”.

„Absolutnie wyjątkowa”. Tak gwiazdy wspominają zmarłą aktorkę

Po śmierci aktorki głos zabrała m.in. Dana Delany, amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, zdobywczyni dwóch nagród Emmy za rolę Colleen McMurphy w serialu telewizyjnym „China Beach”, w ostatnim czasie najbardziej znana z serialu „Gotowe na wszystko”, gdzie wcieliła się w postać Katherine Mayfair. W emocjonalnym wpisie wspominała wspólną pracę i niezwykły talent Hurt:

„Po raz pierwszy zobaczyłam Mary Beth Hurt w „ Zbrodniach serca” na Broadwayu i byłam zachwycona jej rolą. W „Chilly Scenes of Winter” panowała nad swoim wiekiem. Absolutnie wyjątkowa. W końcu udało mi się ją spotkać i popracować z nią przy „Light Sleeper”. Wciąż jestem pod wrażeniem jej wyjątkowego, przenikliwego, ironicznego talentu. Artystka. Niech spoczywa w zasłużonym spokoju”.

Mary Beth Hurt była żoną aktora Williama Hurta w latach 1971–1982. Rok później wyszła za mąż za Paula Schradera, z którym miała dwoje dzieci – Molly i Sama. Choć nagrody często ją omijały, jej dorobek pozostaje świadectwem wyjątkowego talentu i konsekwencji artystycznej.

