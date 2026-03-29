Ten aktor PRL-u przeczuwał, że idzie po niego śmierć. To pisał tuż przed do swojej żony

Gdy Polska śmiała się z Jana Piszczyka, Bogumił Kobiela pisał do żony listy przesycone lękiem przed śmiercią. Kilka dni później jej słowa przestały być metaforą.

„Bobek z Katowic”, który nie pasował do salonu. Kim był Bogumił Kobiela?

Zaczynał jako dzieciak z Katowic, w rodzinnych stronach mówiono na niego po prostu „Bobek". Etykieta warszawsko-gdańskiej gwiazdy „polskiej szkoły filmowej” przykleiła się do niego dopiero później, ale nigdy nie przyległa szczelnie. We wspomnieniach bliskich i w relacjach biografki Magdaleny Przyborowskiej wraca ten sam motyw: Kobiela był obserwatorem, nie gwiazdorem. Introwertycznym, czujnym, trochę z boku.

Paradoks polegał na tym, że potrafił zatrzymać salę śmiechem, a jednak nie znosił celebryckiego lansu. Tam, gdzie inni rywalizowali o obecność na salonach, on wolał las o świcie. Grzybobranie było jego jedynym skutecznym lekarstwem na tremę, a trema towarzyszyła mu przed każdym wyjściem na scenę przez całą karierę, niezależnie od liczby oklasków.

Ci, którzy oglądali jego ekranowe wygłupy w „Zezowatym szczęściu”, widzieli lekkość i spontaniczność. Za kulisami wyglądało to inaczej. Kobiela potrafił godzinami ćwiczyć jeden grymas twarzy przed lustrem, by osiągnąć matematycznie wyliczony efekt komiczny. W środowisku mówiono, że jego aktorstwo jest „zegarmistrzowskie". Sam określał siebie mianem aktora „defensywnego” – najlepiej czuł się wtedy, gdy reagował na partnera i sytuację, zamiast „atakować” scenę solo.

Miał też kompleks, o którym opowiadał z rozbrajającą szczerością: nie umiał się nauczyć żadnego układu tanecznego. Gdy w zespole ćwiczono choreografię, uchodził za najśmieszniejszego uczestnika prób, bo wszyscy myśleli, że to świadoma komiczna gierka, a on naprawdę nie był w stanie powtórzyć kroków.

Właśnie ta sprzeczność, obsesyjna precyzja w budowaniu roli i zarazem poleganie na wewnętrznym chaosie, dawała niepowtarzalny efekt. W archiwalnym wywiadzie z 1967 roku wyznał, że najlepsze rzeczy wychodzą mu, gdy jest niewyspany i wrzucony z marszu na plan. Pół improwizowane sceny tworzone na granicy zmęczenia uważał za niemożliwe do wypracowania długimi przygotowaniami.

Wisława Szymborska nazywała go „komediantem profesjonalnym”. Krytycy mówili o „kaskaderze śmieszności” – kimś, kto ryzykuje na scenie do granic, by tylko rozbawić widza. Andrzej Wajda widział to inaczej i mówił wprost: Kobiela „mógł zagrać wszystko". Problem w tym, że mechanizm obsadzania go w rolach komediowych działał nieubłaganie, szufladkując artystę w jednym gatunku. Kobiela cierpiał, że widownia żąda od niego mniej, niż mógł z siebie dać.

Próbował się wyrywać z tej szufladki systematycznie i konsekwentnie. Na scenie grał tytułowego „Kaligulę” i Hieronima w „Pierwszym dniu wolności”. Na ekranie pojawił się w kostiumowym „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa – roli dziś rzadko przywoływanej, a stanowiącej jeden z najciekawszych dowodów na jego aktorski talent. Marzył o rolach szekspirowskich. Wajda uważał, że miał rzadką umiejętność „ironicznego dystansu do tragizmu”.

Śmierć tego artysty PRL-u wywołuje ciarki. To pisał tuż przed do żony

Kobiela kochał szybkość i dobre samochody. Jego białe BMW 1600 było w Polsce końca lat 60. zjawiskiem z innej galaktyki. Ten sam człowiek, który na ekranie wcielał się w życiowego nieudacznika Jana Piszczyka, w życiu był eleganckim fanem nowoczesnej techniki i gadżetów, prawdziwym światowcem i prawie dziwakiem na tle siermiężnej PRL-owskiej rzeczywistości.

Gdy w styczniu 1967 roku pod kołami pociągu zginął Zbyszek Cybulski, Kobiela kompletnie się załamał. Łączyła ich przyjaźń tak bliska, jak skrajnie różne były ich temperamenty – Cybulski był królem emocjonalnego rozedrgania i improwizacji, Kobiela fanatykiem precyzji. Na pogrzebie przyjaciela miał powiedzieć do wspólnych znajomych: „Teraz ja będę następny". Przez kolejne dwa lata żył w dziwnym zawieszeniu. Powtarzał, że duet został rozbity i on nie czuje się już kompletny – ani na scenie, ani w życiu. Zaczął jeździć samochodem nerwowo, jakby uciekał przed przeznaczeniem albo je prowokował.

Kilka dni przed wypadkiem, przebywając w Gdyni, Kobiela napisał do żony Małgorzaty list, który dziś czyta się jak proroctwo. Nie był to zwykły list miłosny. Pisał o ogarniającym go lęku, którego nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć. Prosił żonę, by na siebie uważała. Najczęściej cytowany w mediach fragment brzmi: „Naprawdę boję się coraz częściej, że może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, złego, bo nam za dobrze”, a dalej dodawał złowieszczo, choć jakże naturalnie: „a ja myślę, że przyroda zawsze wyrównuje, niestety”.

Małgorzata odebrała ten list już po wypadku, ale jeszcze przed śmiercią męża w szpitalu.

2 lipca 1969 roku, na mokrej nawierzchni w Buszkowie pod Koronowem, białe BMW wpadło w poślizg i zderzył się czołowo z autobusem. Kobiela wyszedł z samochodu o własnych siłach. Przez pierwsze chwile wyglądało to na cud. Martwił się przede wszystkim o żonę, zapewniając ratowników, że jego obrażenia są mniejsze. Dopiero badania szpitalne ujawniły prawdę: pęknięta śledziona, uszkodzona nerka. Agonia trwała osiem dni.

Bogumił Kobiela zmarł 10 lipca 1969 roku. Miał 39 lat. Cybulski w chwili śmierci miał 40. Obaj odeszli u szczytu sławy, obaj w wypadkach komunikacyjnych, obaj absurdalnie wcześnie, jak bohaterowie historii, której nikt by nie napisał, bo nikt by jej nie uwierzył.

Legenda Kobieli pozostała przez to na zawsze niedokończona i być może właśnie dlatego wciąż trwa.

W artykule wykorzystano informacje m.in. z książek „Bogumił Kobiela. Sztuka aktorska” Magdaleny Przyborowskiej, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria 2011 rok, „Zezowate szczęście. Opowieść o Bogumile Kobieli” Macieja M. Szczawińskiego, wydawnictwo Mando 2019 rok, archiwów Filmpolski.pl oraz Polskie Radio.

