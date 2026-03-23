Reporterka NHL i jej dzieci znalezieni martwi. Dramatyczne szczegóły tragedii

Jessi Pierce, ceniona reporterka NHL, zginęła w pożarze domu w Minnesocie razem z trójką swoich dzieci. Miała zaledwie 37 lat.

Do tragedii doszło 21 marca w White Bear Lake, relacjonuje magazy People. Strażacy zostali wezwani po tym, jak sąsiedzi zauważyli ogień wydostający się przez dach jednorodzinnego domu. Na miejscu znaleziono ciała dorosłej osoby, trojga dzieci oraz psa.

Jak potwierdzili przedstawiciele Narodowej Ligi Hokeja, ofiarą była Jessi Pierce – reporterka relacjonująca mecze Minnesota Wild. W pożarze zginęły także jej dzieci: Hudson, Cayden i Avery. Przyczyny zdarzenia są obecnie badane przez biuro szeryfa straży pożarnej stanu Minnesota.

Poruszające oświadczenie NHL. „Była cenionym członkiem zespołu”

Śmierć dziennikarki wywołała ogromne poruszenie w świecie hokeja. National Hockey League opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym pożegnała swoją wieloletnią współpracowniczkę:

„Cała rodzina National Hockey League składa rodzinie Pierce nasze modlitwy i najgłębsze kondolencje z powodu śmierci Jessi Pierce i jej trójki małych dzieci. Jessi kochała naszą grę i była cenionym członkiem zespołu NHL.com przez dekadę. Będzie nam jej bardzo brakować”.

Jessi Pierce była absolwentką Uniwersytetu Stanowego Iowa i przez lata publikowała w takich mediach jak „USA Hockey”, „The Athletic” oraz „Minnesota Hockey Journal”. Współprowadziła także podcast „Bardown Beauties”, w którym komentowała wydarzenia związane z Minnesota Wild i szeroko pojętym światem hokeja.

Przez 10 sezonów relacjonowała wydarzenia z NHL, stając się „stałym elementem” loży prasowej w Grand Casino Arena. Była znana nie tylko z profesjonalizmu, ale także z ogromnego przywiązania do rodziny. Często pojawiała się na treningach z jednym ze swoich dzieci.

Wzruszające pożegnania. „Była jak starsza siostra”

Po tragedii głos zabrali także jej współpracownicy i przyjaciele. Minnesota Wild w oświadczeniu określiło Jessi jako „życzliwą, współczującą osobę, która głęboko troszczyła się o swoją rodzinę i otoczenie”.

Kirsten Krull, współprowadząca podcast „Bardown Beauties”, napisała na Instagramie, że Jessi była dla niej „jak kolejna starsza siostra”, a jej dzieci darzyły ogromną sympatią całą rodzinę Pierce.

Do poruszających słów dołączył także reporter „The Athletic” Michael Russo. „Moje serce pęka z powodu straty Mike'a, jego żony i dzieci, a także rodziny, przyjaciół i współpracowników Jessi, którzy ponieśli tę niewyobrażalną stratę. Proszę, miejcie Jessi i jej piękne dzieci w swoich myślach i modlitwach. Życzę Mike'owi wszelkiego pokoju, wsparcia i szczęścia na świecie”.

