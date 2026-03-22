Mieszkała w schronisku, dziś zarabia setki tysięcy. Została influencerką

Historia Molly Little brzmi jak gotowy scenariusz na film, ale wydarzyła się naprawdę i wciąż budzi ogromne emocje.

Od bezdomności do szczytów

Molly Little, dziś 22-letnia gwiazda branży dla dorosłych, nie zawsze prowadziła luksusowe życie. Urodzona w Wirginii, jako nastolatka trafiła wraz z matką i babcią do schroniska dla bezdomnych, gdzie spędziła rok.

„Moja rodzina właśnie przechodziła przez problemy finansowe. Doszło do rozwodu” – wyjaśniła w rozmowie z „The Post”.

W tamtym czasie walczyła o przetrwanie, pracując m.in. w restauracji Halal Guys. To właśnie z niewielkich zarobków zdecydowała się opłacić zajęcia z tańca na rurze. Była to przełomowa decyzja.

Taniec na rurze zmienił jej życie

Nowe umiejętności szybko zaprowadziły ją na scenę klubów nocnych, co pozwoliło jej opuścić schronisko i stanąć na własnych nogach. Jak sama przyznaje na łamach „The Post”, była to także ważna zmiana osobista.

„To było trochę szalone, bo zawsze miałam silny lęk społeczny… Bałam się wystawiać na widok publiczny. Ale praca w klubie naprawdę zmusiła mnie do otwarcia się i nauczenia się, jak rozmawiać z ludźmi”. Mimo tego, że występy dawały jej dochód, nie gwarantowały stabilności. To skłoniło ją do kolejnego kroku.

Wejście do branży dla dorosłych i kilkaset tysięcy dolarów napiwku

Little zdecydowała się spróbować sił w branży pornograficznej, szukając bardziej przewidywalnych zarobków. Zdjęcia, które wysłała do agencji, wykonał jej były partner. Jak wspomina, odpowiedź przyszła błyskawicznie. „Następnego dnia odpowiedziały wszystkie agencje”.

W 2022 roku uruchomiła konto na OnlyFans, które określiła jako „pełen seks, pełna nagość”. To właśnie tam zaczęła zarabiać nawet 200 tys. dolarów miesięcznie, a najwyższy napiwek w ubiegłym roku wyniósł aż 300 tys. dolarów.

Kulisy prywatnych imprez w Los Angeles

Dodatkowym źródłem dochodu są dla niej ekskluzywne wydarzenia w Los Angeles, w których bierze udział przynajmniej raz w miesiącu. Za jeden występ może otrzymać nawet 2000 dolarów.

„Dołącza do nas szeroki wachlarz ludzi. Od celebrytów po zwykłych ludzi ze świata korporacji, dziewczyny takie jak ja, które pasjonują się występami. Jest też wielu swingersów” – opowiada. Jak podkreśla, wydarzenia te mają charakter widowiska.„To raczej spektakl, starannie wyreżyserowany, z rekwizytami i światłami. To zdecydowanie show”.

Popularność i życie prywatne

Obecnie mieszka w Los Angeles i jak przyznaje, musi mierzyć się z rozpoznawalnością. Jednocześnie jej zawód znacząco komplikuje życie uczuciowe. „Zdecydowanie nie mogę korzystać z aplikacji randkowych, czy czegoś w tym stylu. Od razu mnie wykryją”.

Zdarzają się jednak niecodzienne sytuacje. Jeden z mężczyzn, który zobaczył ją na lotnisku, później odezwał się w mediach społecznościowych i pisał o swoich fantazjach. Jak sama zdradziła, utrzymuje też regularny kontakt z jednym z fanów. „Jest żonaty. Pracuje w finansach… Rozmawiamy codziennie, bez przerwy”.

