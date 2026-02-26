Pola Wiśniewska we łzach. Ten wpis poruszył internautów

Jeszcze niedawno zapewniali, że walczą o swoje małżeństwo. Teraz w sieci znów zawrzało. Pola Wiśniewska opublikowała wymowne kadry, a jej słowa o tym, że „nic nie układa się idealnie”, tylko podsyciły spekulacje o kryzysie w relacji z liderem Ich Troje.

Kryzys w małżeństwie Wiśniewskich?

Na początku roku z domu Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska napłynęły niepokojące wieści. Para przyznała, że ich związek przechodzi poważny kryzys. Osobiste wyznanie wywołało falę komentarzy i domysłów, a każde kolejne publiczne wystąpienie małżonków jest uważnie analizowane przez internautów.

Lider Ich Troje od lat budzi zainteresowanie nie tylko działalnością artystyczną, ale i życiem prywatnym. Ma za sobą pięć ślubów i sześcioro dzieci. Był mężem Magdy Femme, Mandaryny, z którą doczekał się Xaviera i Fabienne, Anny Świątczak, z którą ma Etiennette i Vivienne, a także Dominiki Tajner. Z tą ostatnią rozwiódł się w 2019 roku. Wkrótce potem związał się z młodszą o 13 lat Polą. Para pobrała się w 2020 roku i doczekała się dwóch synów – Falco i Noela.

„Nic nie układa się idealnie”

Ostatni wpis Poli Wiśniewskiej na Instagramie wywołał lawinę reakcji. Celebrytka opublikowała serię kadrów podsumowujących luty. Wśród nich znalazło się nagranie, na którym widać ją zapłakaną.

„A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem, czy porażką” — napisała.

Lawina wsparcia w komentarzach

Choć nie wskazała wprost, czego dotyczą jej słowa, wielu internautów uznało, że to odniesienie do kryzysu w małżeństwie. Pod wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia i wsparcia.

„Jesteś piękną, silną kobietą”, „Polu, zaraz mi serce pęknie. Przytulam cię tak po ludzku”, „Pani Polu, jeszcze będzie pięknie”, „Taka Kobieta jak Ty już nie musi się podnosić kolejny raz po upadku. Jesteś już na szczycie. Szacunek dla Ciebie”, „Droga Polu, przykro patrzy mi się na twoje łzy. Jesteś taką dobrą i ciepłą osobą”, „Kochana wszystko będzie dobrze, po każdej burzy wychodzi słońce. Jesteś silna, mądra kobieta na pewno sobie poradzisz. Trzymaj się” — pisali obserwatorzy.

