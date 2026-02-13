Ostatni SMS Bożeny Dykiel. „Teraz wiem, że już go nie wykasuję”

Po śmierci Bożeny Dykiel głos zabrała jej serialowa koleżanka. Opowiedziała o ostatniej wiadomości, jaką od niej dostała. Krótkiej, ale dziś, w obliczu tak wielkiej straty, bezcennej.

Ostatnia wiadomość od Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci jako pierwszy przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Jak podała Polska Agencja Prasowa, wiadomość potwierdził później mąż aktorki, Ryszard Kirejczyk. Artystkę pożegnało środowisko filmowe i telewizyjne, w tym zespół serialu „Na Wspólnej”, z którym była związana przez ponad dwie dekady.

Bożena Dykiel w ubiegłym roku niespodziewanie zniknęła z obsady serialu „Na Wspólnej”. Przez ponad 20 lat wcielała się tam w Marię Ziębę, jedną z najbardziej lubianych postaci produkcji. Informacja o jej odejściu była dla widzów ogromnym zaskoczeniem. Jak się okazuje, twórcy rozważali przywrócenie wątku Marii Zięby, mimo że sama aktorka wycofała się z życia publicznego i nie chciała wracać do pracy przed kamerą.

Teraz o wspólnej pracy i prywatnej relacji opowiedziała m.in. Ewa Gawryluk w rozmowie z TVN24. Przyznała, że lata spędzone razem na planie przerodziły się w autentyczną przyjaźń, a obie aktorki dzieliły dużą część swojego zawodowego życia.

„Teraz wiem, że już go nie wykasuję”

Wieść o odejściu Dykiel była dla niej szczególnie poruszająca także z powodu ich ostatniego kontaktu. Gawryluk ujawniła, że ostatni raz kontaktowały się w sylwestra. Wymieniły się życzeniami na Nowy Rok. Odpowiedź, którą wtedy dostała, nabrała dziś wyjątkowego znaczenia.

„Ja mam ostatni SMS. Właśnie chciałam zobaczyć, kiedy ostatni raz się kontaktowałam. I to jest SMS z ostatniego sylwestra. Kiedy życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Teraz wiem, że już go nie wykasuję. W tym SMS-ie przekazałam Bożence serdeczne życzenia na Nowy Rok. Odpisała mi z serduszkiem. Tak że robi się człowiekowi ciepło na wspomnienie i naprawdę jest to jednak wyrwa w sercu i jest to bardzo przykre” — zdradziła aktorka.

