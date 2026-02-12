Doda wraca po latach ciszy. To jej nowa piosenka

Artystka wraca z singlem, który mocno odsłania jej prywatne oblicze. Ma być symbolicznym otwarciem nowego etapu twórczości. Utwór „Pamiętnik” właśnie trafił do słuchaczy.

Doda przerywa 2,5 roku ciszy. „Pamiętnik” to jej najbardziej osobisty singiel

Piosenkarka ostatnie miesiące poświęciła ofiarnej walce o polepszenie bytu schroniskowych zwierzaków. Ujawniła szokujące nieprawidłowości, do jakich dochodziło w tego typu placówkach m.in. w Bytomiu, czy w Sobolewie. W środę Doda starła się z posłami podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt. Dzień później nadeszły takie wieści! Artystka przerywa muzyczne milczenie, na dodatek w wyjątkowo osobistym, bardzo emocjonalnym stylu.

Nowy utwór Dody pojawił się po 2,5 roku muzycznej przerwy. Singiel „Pamiętnik” zapowiadany jest jako najbardziej intymny i szczery materiał w całej dotychczasowej drodze artystycznej wokalistki. Inspiracją dla piosenki są fragmenty jej „Pamiętnika”, a całość ma pokazywać nieznane dotąd, bardziej prywatne oblicze gwiazdy. Nowy numer ma wyraźnie odcinać się od poprzednich etapów kariery i stanowić wyraźny sygnał zmiany kierunku oraz emocjonalnej dojrzałości.

Sprawdzony skład producentów i brzmienie znane fanom

Za produkcję singla odpowiada Hotel Torino — twórcy, którzy stali za brzmieniem albumu „Aquaria”. To kolejne wspólne przedsięwzięcie z Dodą. Nowy materiał został zbudowany na połączeniu szczerości, emocji i doświadczeń osobistych artystki, z wyraźnym naciskiem na klimat i przekaz.

Warstwa dźwiękowa ma być tłem dla historii, która w centrum stawia przeżycia i wewnętrzne emocje.

Teledysk dopełnia historię. W klipie bliscy bohaterowie

Premierze utworu towarzyszy teledysk w reżyserii Maca Adamczaka. Klip stanowi wizualne rozwinięcie opowieści zawartej w piosence. Obok Dody w teledysku pojawia się model Michał Kot oraz dwa jej psy — Wolfie i Foxy.

Come back artystki został zapowiedziany hasłem: „Królowa jest tylko jedna, więc ten powrót trzeba usłyszeć/zobaczyć już teraz!”.

