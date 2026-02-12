Tragedia na polskiej scenie. Dominika Żukowska zginęła w wypadku

Nie żyje Dominika Żukowska, wokalistka i gitarzystka, przez lata występująca w duecie z Andrzejem Koryckim. Informacja o jej nagłej śmierci poruszyła fanów i środowisko z całej Polski. Artystka zginęła w tragicznym wypadku

Nie żyje Dominika Żukowska. „Aniołowie dziś latają nisko”

Dominika Żukowska, ceniona wokalistka i instrumentalistka, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. O jej śmierci poinformowali w mediach społecznościowych przyjaciele oraz osoby związane z branżą muzyczną. Artystka od lat współtworzyła rozpoznawalny duet z Andrzejem Koryckim i była jednym z najbardziej charakterystycznych głosów sceny szantowej.

Wiadomość o odejściu artystki szybko obiegła środowisko muzyczne i wywołała falę poruszonych pożegnań. Jednym z pierwszych, którzy publicznie pożegnali wokalistkę, był poseł Michał Gramatyka, również związany ze sceną szantową.

„Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... „Aniołowie dziś latają nisko” — czytamy.

Odeszła w ostatni rejs. Za wcześnie

Głos zabrał także europoseł Adam Jarubas, podkreślając znaczenie artystki dla kilku pokoleń słuchaczy. „To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska — wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant. Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni”.

Wzruszające pożegnanie opublikował również zespół festiwalu Port Pieśni Pracy, od lat związanego ze sceną żeglarskiej piosenki.

„Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki. Kochana Dominiko, niech łódka, która w niezrozumiały sposób właśnie nam Ciebie zabrała, długo błądzi w chmurach, niech jej droga będzie jasna i spokojna”.

