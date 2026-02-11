Jessie Ware w Polsce. Wystąpi na scenie obok Podsiadło i Pezeta

Gala Bestsellerów Empiku to nie tylko podsumowanie minionego roku w kulturze i prezentacja najpopularniejszych twórców, ale także okazja do muzycznych premier.

Bestsellery Empiku 2025. Kto wystąpi?

Tegoroczne wydarzenie, które odbędzie się 24 lutego, pokaże występy zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. Po raz pierwszy w telewizji wystąpi duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, nominowani w kategorii Pop&Rock.

Na scenie pojawią się także: Mrozu, Zalia, Piotr Rogucki, bracia Kacperczyk, Kukon, IGO, Daria ze Śląska oraz Pezet, który po raz pierwszy zagra na żywo w telewizji i ma szansę na statuetkę w kategorii Rap&Hip-Hop.

Wśród gości zagranicznych znalazła się Jessie Ware, ceniona brytyjska artystka pop i soul, znana z dopracowanych i emocjonalnych koncertów. Wystąpi także JJ, zwycięzca ostatniego Konkursu Piosenki Eurowizji, co daje wyjątkową okazję zobaczenia go na jednej scenie z czołówką polskich wykonawców.

– Chciałem przenieść widzów i publiczność z dużej, eleganckiej sali do przestrzeni klubowej, w której może wydarzyć się wszystko: taneczna impreza albo jazzowy czy alternatywny koncert. W tym roku mamy na scenie Bestsellerów Empiku naprawdę wielkie nazwiska i to samo w sobie było ogromną inspiracją – podkreślił Kuba Galiński, producent i multiinstrumentalista, który odpowiada w tym roku za oprawę muzyczną gali.

– Tworząc wspólnie aranżacje, słuchaliśmy bardzo dużo muzyki, podrzucaliśmy sobie różne pomysły i rozwiązania. Mam nadzieję, że finalnie udało się stworzyć naprawdę ciekawe połączenia. Chciałbym, żeby publiczność podczas gali doświadczyła pełnej palety muzycznych kolorów – dodawał.

Bestsellery Empiku 2025. Gdzie oglądać? Transmisja live

Gala Bestsellerów Empiku 2025 odbędzie się 24 lutego. Transmisja w TVN rozpocznie się o godzinie 20:15. Równolegle wystartuje streaming na Facebooku i YouTube Empiku, gdzie będzie można posłuchać dodatkowych występów artystów. Online zaprezentują się m.in. artyści nominowani do muzycznych Odkryć Empiku 2025: Livka, maks.tachasiuk, Metro, Vincento i Sara Girgis.

