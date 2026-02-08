Król Hollywood nie ma sobie równych. Tyle pieniędzy ma Steven Spielberg

Legendarny reżyser nie tylko dołączył do elitarnego grona artystów z kompletem najważniejszych nagród branżowych, ale od lat pozostaje także jednym z najbogatszych ludzi świata. Jego majątek robi równie duże wrażenie jak filmografia.

Spielberg w elitarnym klubie EGOT

W niedzielę 1 lutego Steven Spielberg oficjalnie zdobył status EGOT, czyli komplet czterech najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Do tej pory na jego koncie były już Oscary, Emmy i Tony, brakowało jedynie statuetki Grammy.

Nagrodę Grammy otrzymał za najlepszy film muzyczny „Music by John Williams”, którego był producentem. To właśnie ten tytuł zamknął prestiżową kolekcję wyróżnień.

Choć była to jego pierwsza nagroda Grammy, dorobek Spielberga już wcześniej robił ogromne wrażenie. Reżyser „Szczęk” ma cztery nagrody Emmy za produkcje „Pacyfik”, „Kompania braci”, „Steven Spielberg przedstawia: A Pinky & The Brain Christmas” oraz „Steven Spielberg przedstawia: Uprowadzona”. Do tego dochodzi nagroda Tony za produkcję musicalu „A Strange Loop” oraz trzy Oscary za „Listę Schindlera” i „Szeregowca Ryana”.

Majątek Stevena Spielberga. Kwoty z Klubu Miliarderów robią wrażenie

Spielberg należy również do innego, nie mniej ekskluzywnego grona, tzw. Klubu Miliarderów. Jego majątek netto szacowany jest obecnie na 7,1 mld dolarów. Według magazynu „Forbes” plasuje go to na 553. miejscu listy najbogatszych ludzi świata.

Na ten wynik pracuje od końca lat 50. XX wieku. Globalną rozpoznawalność przyniósł mu kinowy fenomen „Szczęki” z 1975 roku, a potem przyszła seria kolejnych hitów: „E.T. the Extra-Terrestrial”, cykl „Indiana Jones”, „Empire of the Sun”, „Lista Schindlera”, „Szeregowiec Ryan”, „Złap mnie, jeśli potrafisz”, czy „West Side Story”.

Ogromne znaczenie dla jego fortuny miało także założenie w 1994 roku studia DreamWorks wspólnie z Jeffreyem Katzenbergiem i Davidem Geffenem. Spielberg czerpie ponadto zyski z udziału w przychodach parków rozrywki Universal.

Miliarderzy wśród reżyserów

Jak podaje portal Business Insider, status miliardera osiągnęło zaledwie kilku reżyserów. Najnowszym członkiem tego grona jest James Cameron, twórca „Titanica”, którego majątek netto szacowany jest na 1,1 miliarda dolarów.

Mimo to Spielberg pozostaje zdecydowanym liderem. Za nim plasują się George Lucas, ojciec „Gwiezdnych wojen” i współtwórca „Indiany Jonesa”, z majątkiem 5,3 miliarda dolarów, Peter Jackson, reżyser „Władcy Pierścieni”, którego fortuna wynosi 1,7 miliarda dolarów, oraz Tyler Perry, twórca serii „Madea”, z majątkiem szacowanym na 1,4 miliarda dolarów.

Życie prywatne Stevena Spielberga

Steven Spielberg był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Amy Irving, z którą był związany w latach 1985–1989. Poznali się w 1976 roku podczas przesłuchań do filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”. Mają syna Maxa, urodzonego w 1985 roku, a ich rozwód przeszedł do historii jako jeden z najdroższych w Hollywood.

Obecną żonę, Kate Capshaw, Spielberg poznał w 1984 roku na planie filmu „Indiana Jones i Świątynia Zagłady”. Pobrali się w 1991 roku. Para wychowuje pięcioro dzieci: Sashę, Sawyera i Destry’ego oraz dwoje adoptowanych – Theo i Mikaelę. Spielberg jest także ojczymem Jessiki Capshaw, córki Kate z poprzedniego związku.

Status EGOT i miliardowy majątek tylko potwierdzają, że Steven Spielberg od dekad pozostaje jedną z najpotężniejszych postaci światowego kina.

Czytaj też:

Te trzy nowe filmy na HBO Max warto mieć na radarze. Sporo od mistrza thrillerówCzytaj też:

Gwiazda serialu „W garniturach” ofiarą włamywaczy. Straciła fortunę