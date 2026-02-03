Joanna Krupa szczerze o swoim stanie zdrowia. „Jestem w trakcie terapii”

Joanna Krupa po raz kolejny zabrała głos w sprawie, która od tygodni wywołuje ogromne emocje. Tym razem modelka i aktywistka przyznała wprost, że napięcie związane z dramatycznymi doniesieniami ze schronisk poważnie odbiło się na jej zdrowiu. Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie nie pozostawiło wątpliwości, że sytuacja jest dla niej wyjątkowo trudna.

Problemy zdrowotne Joanny Krupy. „Poziom mojego stresu był niezwykle wysoki”

Na Instagramie Joanna Krupa wyznała, że ostatnie wydarzenia wokół schronisk dla zwierząt w Polsce miały realny wpływ na jej kondycję fizyczną i psychiczną. Modelka nie ukrywała, że skala problemu oraz ujawniane informacje wywołały u niej ogromne napięcie.

„Z powodu sytuacji w Polsce i tego, co ostatnio wyszło na jaw, poziom mojego stresu był niezwykle wysoki. Odbiło się to na mnie fizycznie i psychicznie, powodując silny ból szyi, barku oraz całej prawej strony mojego ciała, dlatego obecnie jestem w trakcie terapii”.

Mimo problemów zdrowotnych Krupa zdecydowała się na przyjazd do kraju i zapowiedziała konkretne działania. Choć, jak podkreślała wielokrotnie, na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych – „Ze względu na moją 6-letnią córkę nie mogę przebywać w Polsce na stałe” – teraz znów pojawiła się w Polsce.

Lata wsparcia dla zwierząt i mocne słowa o sytuacji w schroniskach

W emocjonalnym wpisie jasno zaznaczyła, że nie zamierza rezygnować z zaangażowania. „Mimo to, jestem tutaj. Wróciłam do Polski i jestem gotowa rozpocząć wizyty oraz kontrole w schroniskach” – napisała.

Joanna Krupa zaznaczyła, że nawet będąc tysiące kilometrów od Polski, regularnie angażowała się w pomoc dla zwierząt. Organizowała wsparcie rzeczowe i finansowe, a obecna sytuacja szczególnie nią wstrząsnęła.

„Mimo że byłam tysiące kilometrów stąd, organizowałam budy dla psów, karmę dla psów i kotów oraz wspierałam schroniska i fundacje finansowo. Przez ponad 16 lat regularnych powrotów do Polski nigdy nie doświadczyłam tak brutalnych warunków ani nie widziałam takich sytuacji w schroniskach, jakie teraz wychodzą na światło dzienne”.

Modelka zapowiedziała, że w najbliższym czasie odwiedzi placówkę, wokół której narosły poważne wątpliwości. „Od ponad 20 lat aktywizm na rzecz zwierząt jest moim priorytetem. Osoby, które śledzą moją działalność, wiedzą, że zawsze używałam swojego głosu w imieniu tych, którzy sami nie mają głosu. W tym tygodniu odwiedzę jedną z placówek, która wzbudziła poważne obawy, i uczciwie zdam relację z tego, co zobaczę”.

Jednocześnie Krupa podkreśliła, że zamierza pojawić się także w schroniskach prowadzonych wzorowo, które jej zdaniem zasługują na realne wsparcie i nagłośnienie ich działalności.

Czytaj też:

Sandra Kubicka w mailach Jeffreya Epsteina. „Słodka”Czytaj też:

Ola Ciupa może cię teraz uczyć. Słowianka będzie wykładać na uczelni?