Co ze zdrowiem Michała Wójcika z Kabaretu Ani Mru Mru? Córka artysty zabrała głos

Jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce nagle wstrzymał działalność, a powodem okazały się poważne problemy zdrowotne Michała Wójcika. Teraz, po tygodniach ciszy i spekulacji, głos w tej sprawie zabrała jego córka. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości: to moment, w którym artysta i jego bliscy najbardziej potrzebują spokoju.

Choroba, która zatrzymała Ani Mru-Mru

Ani Mru-Mru od lat pozostaje jednym z najmocniejszych filarów polskiej sceny kabaretowej. Formacja założona w 1999 roku wypracowała charakterystyczny styl i zgromadziła wierną publiczność, która regularnie wypełnia sale w całym kraju. Obecnie kabaret występuje w trzyosobowym składzie: Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek.

Jeszcze niedawno artyści intensywnie przygotowywali się do premiery nowego programu „Mniej więcej”. Plany te musiały jednak zostać nagle przerwane. Kabaret poinformował w styczniu 2026 roku, że wszystkie występy zaplanowane do końca lutego zostały odwołane z powodu problemów zdrowotnych Michała Wójcika. W oficjalnym komunikacie artyści nie ukrywali rozczarowania i troski zarówno o kolegę ze sceny, jak i o widzów.

„Kochani! Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. [...] Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej... do spotkań z Wami podczas spektakli na żywo!” — przekazali członkowie Ani Mru-Mru. Szczegóły dotyczące stanu zdrowia Michała Wójcika nie zostały ujawnione, co tylko spotęgowało niepokój fanów i falę medialnych spekulacji.

Córka Michała Wójcika: Teraz jest potrzebna chwila ciszy

Teraz głos zabrała córka artysty, Julia Wójcik. W rozmowie z Plejadą otwarcie mówi, że medialne nagłówki i internetowe komentarze dotyczące jej ojca oraz jego życia prywatnego były dla niej bolesne. Kiedyś, bo teraz już wie, „czym jest show-biznes” i nie czyta komentarzy, że się „nie denerwować”.

— Niech piszą, co chcą, ale to ja znam prawdę. I to jest najważniejsze. [...] Ludzie i tak będą pisać, bo czują się bezkarni, będąc za ekranem. Można zhejtować, można wyrazić swoje zdanie, ale oczywiście zapominamy w głównej mierze o tym, że to też jest człowiek. Wiesz, co on myśli? Wiesz, że płacze po nocy? Nie wiesz, jaka była prawda, bo ciebie tam nie było. Jak możesz krytykować? — mówi Julia Wójcik.

Córka Michała Wójcika w wywiadzie dla Plejady odniosła się także do licznych pytań dotyczących choroby ojca i przerwy w działalności Ani Mru-Mru. Jak podkreśla, to nie jest moment na publiczne komentarze i szczegółowe wyjaśnienia.

— Jakieś wiadomości dostałam, ale zignorowałam, ponieważ wiem, że teraz jest potrzebna chwila ciszy. Ja też to zachowam dla siebie. Nie mam w pełni informacji, dlatego nie będę się wypowiadać na ten temat. Bardzo dziękuję fanom. Zajrzałam akurat w komentarze — było mnóstwo wpisów z życzeniami zdrowia — dodaje w rozmowie z Plejadą.