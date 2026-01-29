Sydney Sweeney znów podpadła Muskowi i Grokowi. Nie do wiary, co zrobili

Założyciel Tesli udostępnił w swoim serwisie X wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w którym wykorzystano wizerunek Sydney Sweeney. Publikacja pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Musk był ostro krytykowany za niestosowny komentarz dotyczący ciała aktorki.

Wideo z Sydney Sweeney jako pokaz możliwości Groka

Założyciel xAI i właściciel platformy X opublikował film stworzony przez sztuczną inteligencję, prezentując postępy funkcji generowania wideo Grok Imagine. Na nagraniu pojawia się wygenerowana cyfrowo postać łudząco podobna do Sydney Sweeney, znajdująca się na statku kosmicznym.

„Film Grok trwa teraz 10 sekund, a dźwięk został znacznie ulepszony” – pochwalił się Musk, komentując materiał. W samym wideo sztuczna inteligencja odtwarza słowa aktorki: „Więc pozwól, że to wyjaśnię. Filmy Grok trwają teraz 10 sekund, a dźwięk jest znacznie lepszy?”. Jej ekranowy „partner” odpowiada: „Tak, mniej więcej... Podoba ci się?”.

Autorem klipu jest użytkownik Alex Patrascu, który opublikował również dokładną treść promptu użytego do wygenerowania filmu. Co istotne, nazwisko Sydney Sweeney nie pojawiło się w zapytaniu, pojawia się zatem pytanie, dlaczego to właśnie jej podobizna została wykorzystana.

Bez komentarza. Wypływa stara afera

Przedstawiciele Sydney Sweeney oraz platformy X nie odpowiedzieli na prośbę Entertainment Weekly o komentarz. Tymczasem sprawa natychmiast wywołała skojarzenia z poprzednim, głośno komentowanym działaniem Elona Muska.

Kilka tygodni wcześniej miliarder został skrytykowany za komentarz opublikowany pod nagraniem z premiery filmu „Pomoc domowa”, na którym aktorka miała na sobie sukienkę z głębokim dekoltem. Musk udostępnił wówczas wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz podzielony na cztery części, opatrzony podpisami „Jak to wygląda” oraz „Jak to się czuje”, sugerując, że Sydney Sweeney może cierpieć na ból pleców z powodu swoich proporcji. „To nie może być łatwe” – napisał wówczas.

Grok pod lupą prokuratury i Unii Europejskiej

Kontrowersje wokół Groka narastają od miesięcy. Aplikacja Grok Imagine została uruchomiona w lipcu 2025 roku, oferując m.in. tryb „Spicy”, umożliwiający generowanie obrazów NSFW, w tym treści o charakterze seksualnym.

Na początku tego miesiąca prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta poinformował o wszczęciu dochodzenia w sprawie „rozpowszechniania niechcianych materiałów o charakterze seksualnym” generowanych przez Grok. „Lawina raportów szczegółowo opisujących materiały o charakterze seksualnym, które xAI wyprodukowało i opublikowało w internecie w ostatnich tygodniach, jest szokująca” – powiedział Bonta. Dodał również, że treści te były wykorzystywane do nękania ludzi w sieci.

W odpowiedzi oficjalne konto bezpieczeństwa X zapowiedziało blokadę geograficzną w krajach, gdzie takie materiały są nielegalne. Jednocześnie zapowiedziano ograniczenia w generowaniu seksualizowanych obrazów prawdziwych osób. Mimo to śledztwo CBS News wykazało, że platforma wciąż umożliwiała użytkownikom cyfrowe „rozbieranie” realnych ludzi za pomocą Groka.

Swoje dochodzenie wszczęła również Unia Europejska. Komisja Europejska poinformowała, że sprawdza, czy X naruszyło przepisy Ustawy o usługach cyfrowych, w szczególności w kontekście ryzyka rozpowszechniania nielegalnych treści, takich jak zmanipulowane obrazy o charakterze seksualnym.

Gwiazdy opuszczają platformę X

Narastające kontrowersje sprawiają, że kolejne gwiazdy rezygnują z obecności na platformie Elona Muska. Lili Reinhart ujawniła kulisy swojej decyzji o odejściu z X, opisując brutalne wiadomości, które otrzymywała po ujawnieniu swoich poglądów politycznych.

29-letnia aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach 27 stycznia w relacji na InstaStories, udostępniając wpis krytykujący chatbota Grok za umożliwianie cyfrowej obróbki zdjęć w sposób seksualizujący i poniżający przedstawione osoby. Reinhart nie jest jedyna, od czasu przejęcia Twittera przez Elona Muska w październiku 2022 roku, z platformy zrezygnowało wielu znanych artystów, w tym m.in. Gigi Hadid.

