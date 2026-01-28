„Zasługujesz na… gwałt”. Lili Reinhart ujawnia kulisy odejścia z X

Lili Reinhart zdecydowała się przerwać milczenie. Gwiazda „Riverdale” ujawniła kulisy swojej decyzji o odejściu z platformy X, opisując brutalne wiadomości, jakie otrzymywała po ujawnieniu swoich poglądów politycznych. Jak się okazuje, to nie odosobniony przypadek wśród gwiazd.

Lili Reinhart o prześladowaniach w sieci

29-letnia aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach we wtorek 27 stycznia, publikując relację na InstaStories. Reinhart udostępniła wpis z konta Feminist, krytykujący chatbota Grok działającego na platformie X, o którym głośno ostatnio za sprawą tego, iż umożliwia m.in. cyfrową obróbkę zdjęć w sposób, który seksualizuje, czy poniża przedstawioną osobę.

Wśród udostępnionych slajdów znalazło się zdjęcie przypominające reklamę na przystanku autobusowym. Widniała na nim podobizna Elona Muska, właściciela X, oraz prowokacyjny komentarz: „Kto, do cholery, chciałby korzystać z mediów społecznościowych z wbudowanym narzędziem do znęcania się nad dziećmi?”. Autorzy reklamy wprost zachęcali, by „usunąć swoje konto X”.

„Zasługujesz na gwałt”. Szokujące wiadomości po wyborach

Przy tej okazji Reinhart wyjaśniła, dlaczego kilka lat temu zdecydowała się odejść z platformy należącej do Elona Muska. Jak ujawniła, powodem były groźby i agresywne wiadomości, jakie otrzymywała od mężczyzn. „Przestałam używać X w 2024 roku, gdy mężczyźni wysyłali mi wiadomości, że zasługuję na to, żeby mnie zg***ić ie za głosowanie na Kamalę [Harris]” – napisała aktorka.

Dodała również, że „jeden z” autorów takich wiadomości „był byłym pracownikiem rządowym”. Reinhart podkreśliła, że fala hejtu była bezpośrednio związana z jej poglądami politycznymi.

Celebryci odchodzą z platformy X. „Szambo nienawiści i bigoterii”

Lili Reinhart nie jest jedyną słynną osobą, która podjęła taką decyzję. Od czasu przejęcia Twittera przez Elona Muska w październiku 2022 r. wielu znanych artystów publicznie zadeklarowało rezygnację z korzystania z platformy, krytykując atmosferę panującą w serwisie. Gigi Hadid poinformowała w listopadzie 2022 r., że „dezaktywowała” swoje konto, tłumacząc: „Od dłuższego czasu, ale szczególnie pod nowym kierownictwem, staje się on coraz większym szambem nienawiści i bigoterii. Nie chcę być jego częścią”.

Amerykańska piosenkarka country Kelsea Ballerini w rozmowie z „PEOPLE” przyznała z kolei, że „już dawno temu pozbyła się Twittera”. „To było pomocne” – stwierdziła. „Twitter dał mi popalić, więc Twitter zniknął na dłużej”. Raper i pieśniarz country Jelly Roll nazwał platformę „z pewnością najbardziej toksyczną i negatywną aplikacją, jaka kiedykolwiek istniała”, po czym dezaktywował swoje konto. „Zawsze słyszałem, że panuje tu Dziki Zachód, ale człowieku, to jest po prostu szalone”.

„To bezpieczne miejsce, gdzie każdy może sobie nawzajem mówić przykre rzeczy bez żadnych konsekwencji” – dodał, kończąc krótko: „Wychodzę, lol”.

