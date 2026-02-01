2026 to nowy 2016? Cofamy się o dekadę i wspominamy – a jest co!

Media społecznościowe znów bawią się w wehikuł czasu, a rok 2016 wraca z impetem, jakby nigdy nie odszedł.

Powrót do przeszłości. Medialne burze i dramatyczne rozstania

TikTokowy trend „2026 to nowy 2016” wyciąga na światło dzienne stare stylizacje, fryzury, nieśmiertelne konturówki i kozaczki, rodzi kolejne viralowe wyzwania Czy pamiętamy jednak historie, które dekadę temu elektryzowały show-biznes na całym świecie i w Polsce. Rozstania, skandale, polityczne burze i bajkowe śluby – to był rok, w którym niemal każdy tydzień przynosił nowy gorący nagłówek.

Socjolodzy tłumaczą ten sentyment tęsknotą za czasami postrzeganymi jako prostsze i bardziej spontaniczne, choć krytycy przypominają, że był to także okres pełen kryzysów i dramatów. W świecie gwiazd 2016 rok zapisał się jednak jako jeden z najbardziej intensywnych w ostatnich latach. Przypominamy, czym żyły wtedy media.

2016 rok w show-biznesie. O tym wtedy było głośno

Johnny Depp kontra Amber Heard



Johnny Depp i Amber Heard rozstali się w maju 2016 roku po zaledwie roku małżeństwa. Aktorka złożyła wniosek o separację i wystąpiła o tymczasowy zakaz zbliżania się wobec gwiazdora „Piratów z Karaibów”, zarzucając mu przemoc domową. W trakcie procesu dekady padło wiele ostrych słów, światło dzienne ujrzały też nagrania, na których widać było nieprzyjemne scenki z życia słynnej pary, m.in. kompletnie nieprzytomnego gwiazdora w stanie odurzenia. Ostatecznie para doszła do porozumienia – Depp zgodził się zapłacić byłej żonie 7 mln dol., a wniosek o zakaz został oddalony. Heard deklarowała, że przekaże pieniądze na cele charytatywne, jednak aktor zrobił to bez jej udziału, co wywołało jej niezadowolenie.



Jacek Kurski szefem telewizji



8 stycznia 2016 roku prezesem Telewizji Polskiej został Jacek Kurski, co dla wielu widzów i dziennikarzy oznaczało symboliczny koniec TVP jako bezstronnego medium. Z anteną pożegnało się wtedy wiele znanych twarzy, w tym Beata Tadla, Hanna Lis, Justyna Dobrosz-Oracz czy Jarosław Kulczycki, a Piotr Kraśko przeszedł do TVN-u. Zmiany kadrowe wywołały ogromne emocje i na długo zdominowały medialne komentarze.



„The Kim Kardashian Diamond Heist”



Kim Kardashian w październiku 2016 roku przeżyła dramatyczny napad rabunkowy w Paryżu. Zamaskowani sprawcy wtargnęli do jej hotelowego pokoju, związali ją, zakneblowali i grozili śmiercią, kradnąc biżuterię wartą około 10 mln dol., w tym pierścionek zaręczynowy. Wydarzenie stało się dla celebrytki traumatycznym punktem zwrotnym, po którym niemal zniknęła z życia publicznego. Przez długie miesiące pojawiały się nawet głosy podważające prawdziwość jej relacji, a sprawa wróciła na salę sądową dopiero w 2025 roku.



Beata Kozidrak i Andrzej Pietras. Rozłam



Beata Kozidrak i Andrzej Pietras w 2016 roku oficjalnie zakończyli swoje 37-letnie małżeństwo. Rozwód jednej z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu rozpalił tabloidy, które spekulowały o nowych związkach i rzekomych młodszych partnerach. W tym samym czasie Kozidrak wydała solowy album „B3”, a mimo rozstania była para do dziś współpracuje zawodowo przy kolejnych projektach Bajmu.



Pożegnanie Brangeliny. Rozstanie najsłynniejszej pary show-biznesu



Brad Pitt i Angelina Jolie ogłosili rozstanie we wrześniu 2016 roku i wprawili w szok cały świat, który znał dotąd parę pod nazwą Brangelina. Aktorka złożyła pozew rozwodowy, domagając się pełnej opieki nad szóstką dzieci i oskarżając Pitta o fizyczny kontakt z najstarszym synem, Maddoxem. Śledztwo oczyściło aktora z zarzutów, jednak sprawa opieki nad dziećmi oraz szczegóły rozwodu przez długi czas pozostawały przedmiotem sądowych batalii w Los Angeles.



Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Śluby polskich celebrytów



Media rozpisywały się o ślubach Agnieszki Woźniak-Starak i Piotra Woźniaka-Staraka, Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana oraz Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Każde z tych wydarzeń było szeroko komentowane, a internauci analizowali kreacje panien młodych i imponujące scenerie ceremonii.



Kanye West się „wyczerpał”



Raper w listopadzie 2016 roku trafił do Centrum Medycznego UCLA, gdzie był leczony z powodu „wyczerpania”. Hospitalizacja nastąpiła po serii kontrowersyjnych wystąpień i odwołaniu reszty trasy Saint Pablo. Raper spędził w szpitalu osiem dni i nie pojawił się nawet na Święcie Dziękczynienia z rodziną, co tylko podsycało medialne spekulacje na temat jego stanu zdrowia.



Anna Popek pupilką prezesa?



Na tle czystek w TVP głośno było również o postawie Anny Popek, która chętnie pozowała do zdjęć u boku prezesa Jacka Kurskiego. W czasie gdy wielu dziennikarzy traciło pracę, prezenterce powierzano kolejne programy, co wywoływało oskarżenia o sprzyjanie nowej władzy. Od tamtej pory Popek była nazywana „ulubienicą prezesa” i faktycznie nie mogła narzekać na brak zawodowych propozycji.



Maciej Stuhr sypnął grubym żartem



Maciej Stuhr podzielił opinię publiczną swoim występem podczas gali Orły 2016. Wręczając statuetkę, pozwolił sobie na polityczne żarty, mówiąc: „Przyszedłem dziś do Państwa, żeby ogłosić najlepszą aktorkę drugiego sortu. Planu przepraszam!”, co było wprost nawiązaniem do politycznego hasła o obywatelach drugiego sortu. Wystąpienie wywołało burzę komentarzy, a najostrzej zareagowała Krystyna Pawłowicz, nawiązując do choroby Jerzego Stuhra. Po stronie aktora stanęło jednak wielu ludzi kultury, w tym Karolina Korwin-Piotrowska, Tomasz Karolak i Magda Gessler.



Kinga Rusin idzie na wojnę z myśliwymi



Kinga Rusin w 2016 roku zaangażowała się w głośny konflikt z leśnikami, myśliwymi i Ministerstwem Środowiska. Dziennikarka protestowała przeciwko wycince drzew w Bieszczadach oraz polowaniom z nagonką, krytykując działania ministra Jana Szyszki. Jej aktywność spotkała się zarówno z ostrą krytyką ze strony przeciwników, jak i z poparciem wielu osób nie tylko z branży medialnej, które doceniły jej determinację w obronie przyrody. Czytaj też:

