Finał sprawy głośnej reklamy z Karolakiem. Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie świątecznej reklamy piwa Łomża z udziałem aktora Tomasza Karolaka, która jeszcze kilka tygodni temu wywoływała burzę w mediach społecznościowych i wśród ekspertów, przekazał branżowy portal Wirtualnemedia.pl

Kontrowersyjny spot z Tomaszem Karolakiem

Chodziło o głośną reklamę emitowaną od początku grudnia 2025 roku w wybranych stacjach telewizyjnych. W spocie Tomasz Karolak występuje w stroju św. Mikołaja, który wpada przez komin do pokoju, gdzie stoi ogromna choinka ułożona z pustych butelek po piwie. Mikołaj przynosi w prezencie kolejne piwa, jedno z nich otwiera, pozostałe zabiera ze sobą, rzucając przy tym hasło: „Nie bądź taki liczypiwko”.

Reklama bardzo szybko spotkała się z ostrą krytyką internautów. Głos w sprawie zabrali także ludzie ze świata mediów i kultury, w tym „królowa scenariuszy” Ilona Łepkowska, która pisała m.in. „Tomasz Karolak powinien się wstydzić. Zleceniodawcy tej reklamy — celowo nie wymieniam marki — powinni się wstydzić. [...] Jak nisko można upaść!”, Joanna Jabłczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, czy dziennikarka Beata Sadowska.

Pod koniec grudnia zapowiedź złożenia zawiadomienia do prokuratury ogłosiła w rozmowie z PAP dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusława Bukowska.

„W reklamie Mikołaj przynosi w prezencie alkohol i – proszę zauważyć – sam ten alkohol pije, świetnie się po nim czując. Dziecko nie ma rozwiniętego krytycyzmu, autorefleksji i umiejętności właściwej analizy sytuacji – w nim taki komunikat kształtuje przekonanie, że alkohol jest świetny na każdą okazję, w tym nieodzowny w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. To jest nieetyczne, niezgodne z dobrym obyczajem. To promowanie kultury picia od najmłodszych lat” – mówiła Bukowska PAP.

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia

Pod koniec grudnia większość stacji telewizyjnych – po wezwaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – wstrzymała emisję reklamy Łomży z Tomaszem Karolakiem. W pierwszym tygodniu stycznia br. spot zniknął również z oficjalnego kanału marki na YouTube, a 7 stycznia 2026 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola wpłynęło zawiadomienie złożone przez Stowarzyszenie Naukowe „Natura i Zdrowie” z siedzibą w Warszawie. Dotyczyło ono reklamy z udziałem aktora Tomasza Karolaka, emitowanej w okresie świątecznym.

Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawa rozejdzie się po kościach. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, Prokuratura Rejonowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie bożonarodzeniowej reklamy piwa Łomża produkowanego przez Van Pur. Informację potwierdził Piotr A. Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mimo licznych protestów i publicznej dyskusji prokuratura nie zdecydowała się na dalsze kroki prawne. Jak przekazał Piotr A. Skiba, 20 stycznia br. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia „wobec braku znamion czynu zabronionego”.

