„Leżał pijany na polu i wymyślił”. To on zainspirował Elona Muska

Douglas Adams wielokrotnie wracał do tego momentu, opisując absurdalne, wręcz komiczne okoliczności narodzin „Autostopem przez Galaktykę” — serii, która zainspirowała pokolenia czytelników, naukowców i technologicznych wizjonerów, w tym Elona Muska.

Od zagłady Ziemi do kosmicznego imperium

„Autostopem przez Galaktykę” zaczyna się niewinnie: zwykły poranek na Ziemi, który szybko okazuje się ostatnim. Planeta ma zostać zniszczona, by zrobić miejsce dla hiperprzestrzennej obwodnicy. Z tej przewrotnej sceny Adams buduje historię Arthura Denta — przeciętnego Brytyjczyka, który w towarzystwie Forda Prefecta, kosmity podszywającego się pod człowieka, ucieka w kosmos tuż przed zagładą Ziemi.

Z czasem opowieść rozrosła się w wielowymiarowe, by nie powiedzieć galaktyczne imperium: bestsellerowe książki, serial telewizyjny, film fabularny, słuchowiska radiowe, spektakle teatralne, komiksy i grę wideo. „Autostopowicz” stał się jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla popkultury, a przy okazji wywołał długie debaty filozoficzne o sensie istnienia i naturze wszechświata. Wszystko zaczęło się jednak skromnie — od radiowej komedii BBC.

„Leżałem pijany na polu w Innsbrucku”. Tak to się wszystko zaczęło

Choć seria pełna jest naukowych aluzji i ideologicznych podtekstów, jej geneza daleka była od akademickiej powagi. Adams wspominał w rozmowie z Terrym Woganem w BBC w 1986 roku, że pomysł narodził się w 1971 roku, gdy „leżał pijany na polu w Innsbrucku” pod rozgwieżdżonym niebem, trzymając w ręku „Autostopem przez Europę”. Wtedy doszedł do wniosku, że ktoś powinien stworzyć podobny przewodnik — tylko że dla całej Drogi Mlecznej.

Kilka lat później Adams pisał już dla radia i otrzymał szansę zaprezentowania własnego projektu BBC. Początkowo planował antologię „The Ends of the Earth”, w której każdy odcinek przedstawiałby inne zakończenie świata. Ostatecznie wrócił jednak do idei galaktycznego przewodnika, czyniąc ją osią całej historii.

„Nigdy tak naprawdę nie uważałem się za pisarza science fiction” — mówił Woganowi. „Uważałem się przede wszystkim za komediopisarza, a zostałem pisarzem science fiction po prostu dlatego, że tak bardzo przesadzałem”.

Radiowy eksperyment, który zmienił wszystko. I ręcznik – „najbardziej użyteczna rzecz”

„Autostopem przez Galaktykę” zapisało się w historii jako pierwszy radiowy program komediowy BBC produkowany w stereo, a nie nagrywany przed publicznością w studiu. W głównych rolach obsadzono Simona Jonesa i Geoffreya McGiverna jako Arthura Denta i Forda Prefecta, a narratorem fragmentów „Księgi” został Peter Jones.

Pierwsza emisja w marcu 1978 roku, późnym wieczorem w środę, przeszła niemal bez echa i zebrała mieszane recenzje. Jeden ze słuchaczy nazwał audycję „głupim, bezsensownym, dziecinnym, ckliwym bełkotem”. Inni doceniali jednak świeżość koncepcji oraz nowoczesną oprawę dźwiękową.

Choć BBC Enterprises początkowo nie chciało publikować powieści opartej na serialu, redaktor Pan Books Nick Webb dostrzegł potencjał historii i zlecił Adamsowi jej adaptację. Jak później przyznał, urzekły go „filozoficzne żarty” i sposób, w jaki autor logicznie prowadził czytelnika aż do granic surrealistycznego absurdu.

Adams napisał łącznie pięć książek z serii, a „Autostopem przez Galaktykę” zostało przetłumaczone na ponad 30 języków. Fani na całym świecie do dziś obchodzą Dzień Ręcznika, przypadający 25 maja, nawiązując do słynnego cytatu: „Ręcznik, jak głosi, to chyba najbardziej użyteczna rzecz, jaką może mieć międzygwiezdny autostopowicz”.

Elon Musk i filozofia liczby 42

Wpływ Adamsa sięgnął daleko poza literaturę. Laboratorium badawcze Google’a DeepMind swoją nazwę zawdzięcza „Głębokiej Myśli” — superkomputerowi z książki, który oblicza odpowiedź na Ostateczne Pytanie o Życie, Wszechświat i Całą Resztę. Odpowiedź brzmi: 42.

Jednym z najbardziej znanych fanów serii jest Elon Musk. Założyciel Tesli i SpaceX nazwał Adamsa „najlepszym filozofem wszech czasów” i przyznał, że książka pomogła mu przetrwać kryzys egzystencjalny w młodości. „Uwypukliła ważną kwestię, a mianowicie, że często pytanie jest trudniejsze niż odpowiedź” — mówił w 2013 roku. W 2018 roku Musk wysłał w kosmos samochód Tesla z egzemplarzem powieści i tabliczką „Nie panikuj!” na desce rozdzielczej.

Nie wszyscy jednak podzielają jego interpretację. Historyczka Jill Lepore pisała w „The New Yorker”, że „Autostopem przez Galaktykę” to „ostry jak brzytwa satyryczny akt oskarżenia imperializmu”.

Dziedzictwo, które nie gaśnie

Douglas Adams zmarł w 2001 roku na zawał serca, mając 49 lat. Pracował wówczas nad scenariuszem do pełnometrażowego filmu, który trafił do kin w 2005 roku. Po jego śmierci powstały kolejne serie radiowe, a w 2009 roku Eoin Colfer, za zgodą spadkobierców, napisał szóstą książkę cyklu „And Another Thing…” („I jeszcze jedno”...).

Motywy stworzone przez Adamsa — liczba 42 czy hasło „Don’t Panic” — do dziś przenikają do filmów, seriali i technologii. Sam autor podsumował to z właściwym sobie dystansem: „Nie martwię się szczególnie, czy coś, co wynalazłeś, rzeczywiście się wydarzy. Naśmiewam się z ludzi, którzy potem będą z tego korzystać”.

