Superfilmy z Robertem De Niro. Wyjątkowy cykl – włączcie TV!

Stacja przygotowała wyjątkowy cykl „Piątki z Robertem De Niro”, w którym widzowie zobaczą aktora w rolach dalekich od oczywistych, często zaskakujących i pokazujących pełnię jego aktorskiej skali.

Ikona kina na małym ekranie. Nieoczywiste role Roberta De Niro

Kino TV zaprasza na lutowy cykl filmowy z udziałem Roberta De Niro – aktora, którego dorobek artystyczny obejmuje zarówno kultowe dramaty, jak i kino sensacyjne czy komediowe. Każdy piątkowy seans odsłoni inne oblicze gwiazdy i potwierdzi, że jego siłą od zawsze była umiejętność całkowitego zanurzenia się w granej postaci. De Niro jest dwukrotnym laureatem Oscara i dziewięciokrotnie był nominowany do tej nagrody, a jego nazwisko od lat pozostaje synonimem najwyższej próby aktorstwa.

Choć De Niro najczęściej kojarzony jest z takimi tytułami jak „Ojciec chrzestny”, „Taksówkarz” czy „Chłopcy z ferajny”, cykl „Piątki z Robertem De Niro” proponuje spojrzenie na jego filmografię z innej perspektywy. Widzowie Kino TV zobaczą filmy „Przebudzenia” z 1990 roku, „Fan” z 1996 roku, „Porachunki” z 2013 roku oraz „Feralna noc” z 2014 roku. To wybór dla tych, którzy chcą odkryć mniej oczywiste, a często niedoceniane role aktora.

Cykl otworzy „Feralna noc”, w której De Niro nie tylko wciela się w rolę szefa mafii Darny’ego, ale pełni również funkcję producenta. Choć nie jest to rola pierwszoplanowa, jego bohater staje się jedną z najbardziej wyrazistych postaci filmu, nadając całości mroczny, niemal surrealistyczny klimat. To przykład kreacji, w której De Niro z chirurgiczną precyzją buduje postać bezwzględnego antagonisty.

Rola, na której do dziś uczą się studenci aktorstwa

Jednym z najważniejszych punktów cyklu są „Przebudzenia”, uznawane za jedną z najbardziej wymagających ról w karierze De Niro. Aktor wciela się w Leonarda Lowe’a, pacjenta cierpiącego na chorobę neurologiczną wywołującą stany katatonii. Przygotowując się do roli, spędzał czas w szpitalu neurologicznym, a jego kreacja do dziś bywa omawiana na studiach aktorskich. Partneruje mu Robin Williams jako neurolog próbujący „przebudzić” swoich pacjentów.

W filmie „Fan”, opartym na powieści Petera Abramsa, De Niro wciela się w psychopatycznego kibica baseballu. Aktor, jak głosiły pogłoski, głęboko interesował się tematyką psychologicznej obsesji, co wyraźnie widać w jego niepokojącej, intensywnej kreacji. Cykl zamkną „Porachunki” w reżyserii Luca Bessona – komedia gangsterska, w której De Niro gra byłego mafiosa objętego programem ochrony świadków. To rola lżejsza w tonie, ale jednocześnie wyjątkowa w jego portfolio i często postrzegana jako pomost między klasycznym kinem gangsterskim spod znaku Martina Scorsese a późniejszymi, bardziej rozrywkowymi produkcjami aktora.

Piątki z De Niro przez cały luty

Lutowe seanse w Kino TV zaplanowano na piątki o godz. 20:00. 6 lutego widzowie zobaczą „Feralną noc” w reżyserii Davida Grovica, tydzień później, 13 lutego, wyemitowane zostaną „Przebudzenia” w reżyserii Penny Marshall. 20 lutego na antenie pojawi się „Fan” Tony’ego Scotta, a 27 lutego cykl zakończą „Porachunki” Luca Bessona.

