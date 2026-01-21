Michał mówi o kryzysie, Pola publikuje manifest. Co dalej z małżeństwem Wiśniewskich?

Po szczerym wyznaniu Michała Wiśniewskiego w sieci zawrzało, a teraz do dyskusji dołączyła Pola. Jej krótki, emocjonalny wpis wystarczył, by rozpalić wyobraźnię fanów i uruchomić lawinę komentarzy.

Michał Wiśniewski o problemach w małżeństwie

Lider Ich Troje po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Tym razem nie za sprawą muzyki, lecz osobistego wyznania. W rozmowie w podcaście „W związku” artysta otwarcie przyznał, że jego relacja z Polą przechodzi poważną próbę. „Nadzieję, że nasz związek przetrwa, ale nie jest to oczywista oczywistość. Mamy bardzo poważny kryzys w związku, bo nie spędzamy ze sobą czasu” — przyznał Wiśniewski, nie ukrywając trudności.

Szczerość muzyka szybko odbiła się szerokim echem w sieci. Internauci zaczęli dopytywać, jak na słowa męża reaguje Pola i dlaczego od pewnego czasu jej aktywność w mediach społecznościowych wyraźnie osłabła.

Poli przerywa milczenie

Gdy jednak wróciła na Instagram, zrobiła to w sposób, który natychmiast przykuł uwagę obserwatorów. Zamiast bezpośredniego komentarza pojawiła się osobista refleksja o końcach i nowych początkach.

„Pamiętaj, że koniec to inna forma początku. Ile razy mówiłyśmy sobie, że już nie damy rady. Że to naprawdę koniec. Że już nic się nie wydarzy, nie zakochamy się, niczego nie zaczniemy, a to, co ważne, mamy już za sobą. A potem mija czas. Nie dzieje się nic szczególnego” — napisała Pola Wiśniewska.

„Koniec to inna forma początku” – wymowne słowa żony Wiśniewskiego

W dalszej części wpisu celebrytka podkreśliła, że nawet długotrwałe poczucie beznadziei potrafi z czasem ustąpić miejsca nowej energii i sensowi. „Czasem jest ciężko, czasem nawet bardzo i długo nic się nie poprawia. Ale! W końcu wszystko nabiera sensu. Uczucie porażki i końca zmienia się w radość i ekscytację, które niesie za sobą początek” — dodała, zwracając się bezpośrednio do kobiet obserwujących jej profil.

Na zakończenie zaapelowała: „Pamiętajcie o tym dziewczyny za każdym razem, kiedy zwątpicie w siebie, w innych, w to, czy jeszcze cokolwiek dobrego Was spotka”.

Spekulacje fanów

Wpis Poli Wiśniewskiej natychmiast wywołał falę domysłów. Część fanów odczytuje go jako osobiste odniesienie do kryzysu w jej małżeństwie, inni widzą w nim uniwersalne przesłanie. W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia, bezpośrednio odnoszących się do wspomnianego kryzysu w małżeństwie. „Kochana mimo wszystko mam nadzieję, że pokonacie oboje ten kryzys z mężem” — napisała jedna z internautek, oddając nastroje wielu obserwatorów pary.

