Zenek Martyniuk w „Tańcu z gwiazdami”? Zaskakująca decyzja

Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo, najprawdopodobniej nie wystąpi w przebojowym programie Polsatu. Decyzja artysty zaskoczyła zarówno fanów, jak i samą produkcję programu.

Zenek Martyniuk w „Tańcu z gwiazdami”? Jest decyzja

Od miesięcy mówiło się, że stacja bardzo zabiega o udział Martyniuka w tanecznym hicie. Pojawiały się już nawet doniesienia o rekordowym honorarium gwiazdora. „To nie żart! Zenek Martyniuk ma wystąpić w kolejnej edycji i już za kulisami mówi się, że zgarnie absolutnie rekordową stawkę za swój udział w popularnym show” – grzmiał „Super Express”. Piosenkarz disco polo miał dołączyć do grona już ogłoszonych uczestników, wśród których znaleźli się m.in. Emilia Komarnicka, Małgorzata Potocka, Magdalena Boczarska i Mateusz Pawłowski.

Teraz wiadomo już, że z tych planów nic nie wyjdzie. Informator związany z produkcją „Tańca z gwiazdami” potwierdził w rozmowie z „Plotkiem”, że Zenek Martyniuk ostatecznie wycofał się z udziału w programie. „Pewnie Daniel jest powodem, ale na razie wiemy tyle, że Zenka nie będzie w najnowszej edycji show” – przekazał. Oficjalnych powodów rezygnacji wciąż jednak nie ujawniono.

Sam chciał, ale...

Co ciekawe, sam artysta jeszcze niedawno otwarcie mówił o tym, że udział w tanecznym show bardzo go kusi. „To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć” – przyznał w rozmowie z ShowNews. Zenek zdradził też, że „Taniec z gwiazdami” regularnie ogląda w domu razem z ukochaną wnuczką Laurą.

Z kolei jego żona Danuta miała pytać o partnerkę z pakiertu. „Danka wciąż mnie dopytuje, z kim ja bym chciał zatańczyć. To jej mówię, że z jakąś najładniejszą tancerką” – śmiał się Martyniuk. Na razie jednak fani muszą pogodzić się z tym, że króla disco polo na parkiecie „Tańca z gwiazdami” w tej edycji nie zobaczą.

