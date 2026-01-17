Polska gwiazda zadowolona z bycia singielką? „Panowie, cholera jasna”

Joanna Jędrzejczyk znana jest fanom sztuk walk jako pierwsza Polka w organizacji UFC, a także mistrzyni Europy i Polski w boksie tajskim. Rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale w ostatnim czasie zrobiła wyjątek. We wrześniowej rozmowie z Cyprianem Majcherem przyznała, że jest singielką, po czym krótko rozwinęła ten wątek.

Joanna Jędrzejczyk o byciu singielką

– Ja teraz akurat jestem szczęśliwą singielką z wyboru. Ostatnio ukazały się wywiady i w ogóle rozmawiam ze znajomym, a on do mnie: „no to miłości ci życzę”. A ja tak: „eee?” Na co on: „no bo czytałem wywiad i że znowu jesteś sama” – cytowała. – A ja mówię: „stary, to jest troszeczkę z wyboru i jest mi po prostu dobrze” – opowiadała dalej.

– Nie czuję się samotną singielką, która będzie szukać teraz byle kogo, aby tylko być i żyć stereotypowo, bo tak nie będzie – zapewniała. – Nie chcę powiedzieć, że mężczyźni są teraz źli czy słabi, ale trudno spotkać tę taką fajną połówkę, która faktycznie uzupełni te moje potrzeby w jakimś stopniu – przyznała.

Jędrzejczyk o przeciągniętym narzeczeństwie

Zawodniczka opowiedziała, że czasem spotyka jeszcze mężczyzn, którzy nie wiedzą o jej sportowych dokonaniach. – Albo spotykam po prostu mężczyzn silniejszych, zamożniejszych lub ustabilizowanych, dla których to nie ma znaczenia, bo oni odnieśli swoje sukcesy. I to nie są koniecznie sukcesy sportowe, tylko finansowe – zaznaczała.

Jędrzejczyk wyraziła też swój pogląd na oświadczyny, które wynikają jedynie z presji otoczenia. – Panowie, cholera jasna, jak można być w narzeczeństwie kilka lat?! Uważam, że jeżeli się komuś oświadczasz, bo masz presję, to nie rób tego. Bo wiele osób się oświadcza, a później są w narzeczeństwie przez kilka lat. Jeżeli się komuś oświadczasz, to jest wynikową czego? Tego, że chcesz, żeby ktoś został z tobą na „forever”. Żoną bądź mężem. Po oświadczynach zaplanuj ten ślub – apelowała.

