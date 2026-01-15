Nowa bohaterka w „Pierwszej miłości”. Sporo namiesza

Do fabuły „Pierwszej miłości” dołącza znana, rozpoznawalna i darzona sympatią aktorka, a jej bohaterka od pierwszych scen wywraca spokojne życie mieszkańców Wadlewa do góry nogami. Emocje gwarantowane.

Nowa twarz, stare problemy

W odcinku 4132 „Pierwszej miłości”, wyemitowanym w środę 14 stycznia, na ekranie pojawiła się nowa postać, której obecność natychmiast została zauważona. Charyzmatyczna, pewna siebie i przyzwyczajona do zainteresowania – taka jest Ada, była żona Jurka, w którego wciela się Jacek Knap. Jej powrót uruchamia lawinę wydarzeń i zapowiada poważne komplikacje uczuciowe.

Adriana Kalska w „Pierwszej miłości”

W rolę Ady wciela się Adriana Kalska – jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ceniona zarówno za role serialowe, jak i teatralne. W „Pierwszej miłości” gra Adelajdę Żak, aktorkę, która popularność zdobyła dzięki serialowi o policjantkach. Ada poznała Jurka jeszcze przed swoim medialnym sukcesem. Ich relacja zaczęła się jak wielka miłość, jednak z czasem zaczęła się rozpadać. Jurek coraz częściej był dla niej zaufanym chirurgiem plastycznym, a nie życiowym partnerem.

Nowy związek pod presją

Tymczasem w Wadlewie Jurek próbuje ułożyć sobie życie od nowa. Między nim a miejscową policjantką Adrianną, graną przez Weronikę Krystek, rodzi się uczucie. Lekarz podejmuje pracę w lokalnej przychodni i wszystko wskazuje na to, że zaczyna nowy rozdział. Spokój nie trwa jednak długo.

Grzesiek, grany przez Jakuba Dąbrowskiego, informuje Adriannę, że jej nowy partner może coś ukrywać. Na ekranie telefonu Jurka widział połączenie z przypisanym zdjęciem pięknej kobiety. Lekarz tłumaczy, że dzwoniła jego była żona, z którą utrzymuje sporadyczny kontakt. Adrianna początkowo zachowuje spokój, jednak wszystko zmienia się, gdy widzi zdjęcia Ady.

Ada wkracza do Wadlewa

To dopiero początek zamieszania. Ada przyjeżdża do Wadlewa i błyskawicznie skupia na sobie uwagę mieszkańców. Jest osobą znaną, przebojową i przyzwyczajoną, że to ona dyktuje warunki. Ma do Jurka pilną sprawę i jedno jasno sprecyzowane oczekiwanie – chce, aby natychmiast wrócił z nią do Wrocławia.

Czy pojawienie się charyzmatycznej byłej żony przekreśli nowy związek Jurka? Jak na jej obecność zareaguje Adrianna? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki „Pierwszej miłości”.

Nowe epizody serialu można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie.

