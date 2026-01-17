Tak skończyły gwiazdy złotej ery Hollywood. Tragicznych historie legend

Złota era Hollywood stworzyła gwiazdy, które nie tylko definiowały kino lat 50., lecz także na zawsze zmieniły popkulturę.

Lata 50. – narodziny gwiazdy

To wtedy narodziły się postacie, które nie tylko podbiły kina, ale stały się ikonami stylu, symbolami epoki i wzorcami marzeń. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn czy James Dean byli kimś więcej niż aktorami — ich nazwiska oznaczały luksus, sukces i nieśmiertelną legendę zapisaną na taśmie filmowej. Za blaskiem reflektorów kryły się jednak dramaty, wielkie ambicje, skomplikowane wybory i losy, które często miały wysoką cenę.

Nie każdemu udało się z powodzeniem kontynuować karierę także poza fabryką snów. Część z niegdysiejszych aktorskich sław odnalazła się w działalności charytatywnej, społecznej, inni skończyli za szybko, pozostawiając niedosyt i legendę niespełnionego talentu.

Presja sławy, burzliwe romanse, uzależnienia, dramaty osobiste i przedwczesne śmierci sprawiły, że wiele z tych życiorysów do dziś budzi emocje i pytania bez odpowiedzi. Co naprawdę stało się z ikonami tamtej epoki? Ich losy pokazują, że wielka sława często miała bardzo wysoką cenę.

Co się stało z gwiazdami lat 50?

John Wayne



Niewiele nazwisk znaczyło dla Hollywood lat 50. więcej niż John Wayne. Aktor, który na zawsze związał swoje nazwisko z westernem i kinem wojennym, już od „Dyliżansu” z 1939 r. budował mit twardego Amerykanina. W kolejnych dekadach umacniał swoją pozycję filmami „Poszukiwacze”, „Hondo”, „Rio Bravo” czy „Cichy człowiek”. Oscara zdobył za „Prawdziwe męstwo”, a jego kwestie weszły do kanonu kina. Urodzony jako Marion Robert Morrison, stał się symbolem siły i męskości, choć prywatnie jego życie było dalekie od prostoty. Trzykrotnie żonaty, ojciec siedmiorga dzieci, przez lata zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 11 czerwca 1979 r. w wieku 72 lat. Jego legenda wciąż żyje, a rodzinna w oparciu o majątek gwiazdora dba o to, by „Książę” pozostał ikoną amerykańskiego kina.



Marilyn Monroe



Marilyn Monroe była kimś więcej niż gwiazdą – stała się symbolem całej epoki. Filmy „Mężczyźni wolą blondynki”, „Jak poślubić milionera”, „Słomiany wdowiec” czy „Pół żartem, pół serio” uczyniły z niej ekranową boginię, łączącą seksapil z kruchością. Choć przez lata traktowana jak blondynka do ról komediowych, walczyła o artystyczną niezależność, studiowała w Actors Studio i założyła własną firmę produkcyjną. Prywatnie zmagała się z depresją, presją mediów i nieudanymi małżeństwami z Jamesem Doughertym, Joe DiMaggio i Arthurem Millerem. Zmarła 4 sierpnia 1962 r. w wieku 36 lat. Jej śmierć do dziś budzi pytania, a legenda Monroe pozostaje jedną z najmocniejszych w historii popkultury.



Audrey Hepburn



Audrey Hepburn była ucieleśnieniem klasy i subtelności. Oscar za „Rzymskie wakacje” otworzył jej drogę do ról w „Sabrinie”, „Zabawnej buzi”, „Śniadaniu u Tiffany’ego”, „My Fair Lady” i „Szaradzie”. Jej styl i delikatność na zawsze zmieniły sposób postrzegania kobiecości w kinie. Dwukrotnie zamężna, matka dwóch synów, pod koniec lat 60. świadomie wycofała się z aktorstwa. Poświęciła się działalności humanitarnej jako ambasadorka UNICEF, czerpiąc z własnych wojennych doświadczeń z dzieciństwa. Zmarła 20 stycznia 1993 r. w wieku 63 lat. Jej dziedzictwo trwa w filmach, modzie i działalności charytatywnej.



James Dean



James Dean zdążył zagrać tylko w trzech filmach, ale wystarczyło to, by stał się legendą. „Na wschód od Edenu”, „Buntownik bez powodu” i „Olbrzym” uczyniły z niego symbol młodzieńczego buntu i niepokoju. Jego intensywność aktorska przyniosła mu dwie pośmiertne nominacje do Oscara. Prywatnie żył szybko i ryzykownie, kochał samochody i adrenalinę. Zginął tragicznie 30 września 1955 r. w wieku 24 lat w wypadku samochodowym. Jego przedwczesna śmierć tylko wzmocniła mit niespełnionego talentu.



Grace Kelly



Kariera Grace Kelly była krótka, lecz olśniewająca. „W samo południe”, „Okno na podwórze”, „Złodziej w hotelu” i Oscar za „Dziewczynę z prowincji” uczyniły z niej jedną z największych gwiazd lat 50. U szczytu sławy porzuciła Hollywood, wychodząc za księcia Rainiera III i zostając księżną Monako. Choć jej życie wydawało się bajką, sama przyznawała, że nie było wolne od problemów. Zginęła tragicznie 14 września 1982 r. w wieku 52 lat. Do dziś pozostaje ikoną stylu i elegancji.



Frank Sinatra



Frank Sinatra był fenomenem, który wielokrotnie podnosił się po artystycznych kryzysach. Oscar za „Stąd do wieczności” otworzył mu drzwi do imponującej kariery filmowej. Równolegle pozostawał jedną z największych gwiazd muzyki. Czterokrotnie żonaty, ojciec trojga dzieci, występował niemal do końca życia. Zmarł 14 maja 1998 r. w wieku 82 lat. Jego ostatnie słowa — „Przegrywam” — przeszły do legendy, podobnie jak on sam.



Sophia Loren



Sophia Loren była europejską odpowiedzią na hollywoodzkie boginie. Filmy „Dwie kobiety”, „Małżeństwo po włosku” czy „Wczoraj, dziś i jutro” przyniosły jej Oscara i międzynarodową sławę. Prywatnie przez dekady była związana z producentem Carlo Pontim, z którym miała dwóch synów. Nawet krótki pobyt w więzieniu za sprawy podatkowe nie zaszkodził jej karierze. Dziś, w wieku 91 lat, pozostaje symbolem klasy, odwagi i kinowego temperamentu.



Sidney Poitier



Sidney Poitier zapisał się w historii jako pierwszy czarnoskóry laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. W latach 50. i 60. stał się twarzą zmian społecznych w Hollywood, grając w filmach, które przełamywały rasowe bariery. Świadomy odpowiedzialności, jaką na siebie wziął, przez całe życie dbał o godność swojego wizerunku. Był nie tylko aktorem, lecz także reżyserem, pisarzem i dyplomatą. Zmarł 6 stycznia 2022 r. w wieku 94 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo pioniera, którego znaczenie trudno przecenić.



Elizabeth Taylor



Elizabeth Taylor przeszła drogę od dziecięcej gwiazdy MGM do jednej z najpotężniejszych kobiet Hollywood. Role w „Miejscu w słońcu”, „Olbrzymie”, „Kotce na gorącym blaszanym dachu” czy „Kto się boi Virginii Woolf?” przyniosły jej dwa Oscary. Równie głośne, jak jej filmy było życie prywatne – osiem małżeństw, w tym burzliwy związek z Richardem Burtonem. Później stała się jedną z najważniejszych postaci w walce z HIV/AIDS. Zmarła 23 marca 2011 r. w wieku 79 lat, pozostając symbolem siły, odwagi i nieustannego powrotu na szczyt.



Doris Day



Ulubienica amerykańskiej publiczności Doris Day zapisała się w historii kina jako uosobienie pogody ducha i klasy. Na ekranie czarowała naturalnym urokiem i charakterystycznym, melodyjnym głosem, a jej filmografia z lat 50. i 60. pełna jest tytułów, które dziś mają status kultowych. Wystąpiła m.in. w „Calamity Jane”, „Pillow Talk”, „Człowieku, który wiedział za dużo” oraz w komedii „Przesuń się, kochanie”. Rola w „Pillow Talk” przyniosła jej nominację do Oscara i ugruntowała pozycję jednej z największych gwiazd Hollywood. Dla widzów była „promykiem słońca” – symbolem optymizmu i lekkiego kina. Życie prywatne aktorki nie zawsze jednak dorównywało ekranowej harmonii. Doris Day czterokrotnie wychodziła za mąż, a jej związki bywały trudne i – jak sama przyznawała – nierzadko kończyły się problemami finansowymi. Najwięcej kontrowersji budziło małżeństwo z Marty’em Melcherem, który fatalnie zarządzał milionami dolarów zarobionymi przez aktorkę. Po jego śmierci Day zdecydowała się nawet na pozew przeciwko jego prawnikowi.

Miała jednego syna, Terry’ego Melchera, producenta muzycznego, który zmarł w 2004 roku, wiele lat przed nią. Po zakończeniu kariery filmowej Doris Day skupiła się na działalności na rzecz zwierząt, zakładając Doris Day Animal Foundation. Ostatnie lata spędziła z dala od blasku fleszy, prowadząc spokojne życie w Carmel w Kalifornii. Zmarła 13 maja 2019 roku, dożywszy 97 lat.Czytaj też:

To jeden z najlepszych miniseriali Netfliksa i teraz pobił HIT. Ponad 230 mln godzin oglądania!Czytaj też:

Matka i córka w „Tańcu z Gwiazdami”? Burza na giełdzie nazwisk