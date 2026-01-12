Matka i córka w „Tańcu z Gwiazdami”? Burza na giełdzie nazwisk

Choć do startu 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” zostało jeszcze trochę czasu, emocje wśród fanów show sięgają zenitu. W mediach pojawiły się już pierwsze nazwiska potencjalnych uczestników, a przecieki wywołały prawdziwą lawinę komentarzy.

„Taniec z Gwiazdami” wraca na parkiet. Te nazwiska elektryzują widzów

Oczywiście pełna lista uczestników 18. edycji nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, ale już teraz głośno o możliwych gwiazdach programu. Według informacji „Pudelka” i „Faktu” w tanecznej rywalizacji może wziąć udział Mateusz Pawłowski, znany widzom jako Kacperek z serialu „Rodzinka.pl”. Aktor miał się zdecydować na udział, zachęcony sukcesami kolegów z planu — wcześniej w programie tańczyli m.in. Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, Wiktoria Gąsiewska, Olga Kalicka i Julia Wieniawa.

Podobną drogą ma pójść Emilia Komarnicka, kojarzona z seriali „Na dobre i na złe” oraz „Ranczo”. Jej nazwisko również pojawia się wśród potencjalnych uczestników nowej edycji.

Fabijański puszcza oko do produkcji

Spore poruszenie wywołał także Sebastian Fabijański. Aktor i raper opublikował niedawno teledysk, w którym wystąpił u boku Izabeli Skierskiej — tancerki doskonale znanej widzom „Tańca z Gwiazdami”. Wspólne sceny natychmiast uruchomiły falę spekulacji, a sam Fabijański dodatkowo podgrzał atmosferę, publikując komentarz bezpośrednio skierowany do produkcji programu.

Z kolei serwis „Party” stawia na Piotra Głowackiego wraz z żoną. Para zdobyła ogromną sympatię widzów dzięki udziałowi w programie „Azja Express”, gdzie dała się poznać od bardzo prywatnej strony. Zdaniem serwisu ich popularność i wsparcie internautów mogą otworzyć drzwi do tanecznego show.

Matka i córka zatańczą razem?

Jedną z najbardziej zaskakujących plotek jest możliwość występu duetu rodzinnego, co byłoby nawet logiczną kontynuacją nowości. W poprzednim sezonie po raz pierwszy w programie zatańczyła para żeńsko-żeńska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Osoba związana z produkcją miała rzekomo zdradzić, że tym razem na parkiecie mogłyby pojawić się Beata Ścibakówna i jej córka Helena Englert. Sama Helena Englert zdementowała jednak te doniesienia, podkreślając w wywiadzie, że choć udział w „Tańcu z Gwiazdami” bardzo kusi, to „jeszcze nie teraz”.

Czytaj też:

Pamiątki po Joannie Kołaczkowskiej na WOŚP. Fani licytująCzytaj też:

Netflix zasypuje premierami. Thriller i kryminał hitami tygodnia