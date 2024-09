Rozenek-Majdan i Mensah na spotkaniu z minister edukacji. Internauci oburzeni

Zarówno Małgorzata Rozenek-Majdan, jak i Omenaa Mensah, oprócz działalności w sieci oraz podbijaniu polskiego show-biznesu starają się udzielać w różnych ważnych społecznie sprawach. Wiadomo, że żona Radosława Majdana działa jako agitatorka w temacie in vitro i prowadzi fundację MRM, zajmującą się wspieraniem osób, które nie mogą mieć dzieci. Omenaa Mensah z kolei prowadzi fundację Omenaa Foundation, która m.in. pomaga w budowie szkół w Ghanie, ale także wspiera placówki w Polsce, zapewniając im np. sprzęt komputerowy. Teraz obie panie spotkały się z minister edukacji Barbarą Nowacką. Poruszyły z nią ważne tematy.

Mensah i Rozenek-Majdan u Nowackiej

W piątek 13 września Małgorzata Rozenek-Majdan zamieściła w mediach społecznościowych wideo, w którym ujawniła, że wraz z Omeną Mensah złożyły wizytę minister edukacji. Zdradziła, że miały okazję porozmawiać z nią o hejcie, cyberprzemocy i problemach psychicznych, które dotykają nie tylko znane osoby, ale również uczęszczających do szkół nieletnich.

„Łączymy siły, działamy razem, szukamy rozwiązań, tworzymy plan. W trosce o młodych i razem z nimi, bo mowa nienawiści i hejt nie wygrają z nami. Dzieje się. Dziękuję Ministrze Barbarze Nowackiej za czas i otwartość, posłance Agnieszce Pomaskiej za wsparcie dialogu i oczywiście Omenie Mensah za inicjatywę i ogromne wsparcie, nie tylko logistyczne planowanych działań. Tu nie ma pustych przebiegów — na początku października, podamy więcej szczegółów. Przy tej okazji przypomniał mi się cytat z Margaret Thatcher: »Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, by zostało zrobione – powierz to kobiecie«” — napisała Rozenek-Majdan na Instagramie.

„W zeszłym roku życie odebrało sobie aż 5233 osoby – to najwięcej od 2019 roku. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni, bo aż 4404. Co więcej, 3/4 uczniów w Polsce zetknęło się z cyberprzemocą, która prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych i emocjonalnych, a w skrajnych przypadkach – do tragedii. My nie czekamy – działamy! (...) Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wyjątkowy projekt, który zmieni przyszłość dzieci w Polsce. Już wkrótce przekażemy Wam więcej informacji na temat działań z fundacją Sexed PL i Anją Rubik” – dodała z kolei Omenaa Mensah.

Pod ich postami momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie wszyscy docenili jednak ich inicjatywę. Internauci pisali: „No jak celebrytki zajmą się edukacją, to na pewno będzie dobrze”, „To jakiś żart?”, „Wy działacie, ale wasze dzieci wysyłacie do szkól za granicą”, „To jest jednak niezwykłe, że do rozmów o edukacji zaprasza się celebrytki, nauczycieli akademickich, ale nauczycieli to nigdy”, „Ale żenada, kto w ogóle został zaproszony i się zgrywa na eksperta. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Na szczęście środowisko widzi, co to za cyrk i co sobą te wszystkie osoby reprezentują” czy „Promujecie siebie, nie dzieci i ich problemy. Hipokryzja”.

Niektórzy podzielili się także dobrym słowem, chwaląc działania celebrytek. Czytamy: „Super, bardzo potrzebna inicjatywa”, „Wspaniałe kobiety, dziękuję, że działacie”, „Trzymam kciuki za ten projekt”, „Psychiatria i psychologia w Polsce leży na dnie morza. Brak lekarzy, szpitali pomocy dla dzieci i młodzieży. Długie terminy prowadzą do samookaleczenia i samobójstw. Dramat, trzeba o tym rozmawiać”.

