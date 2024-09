Sara James znów wystąpiła w „America's Got Talent”! Simon Cowell nie mógł wyjść z podziwu

Ma dopiero 16 lat, a już zdobyła status gwiazdy w Polsce i teraz chce dokonać tego poza granicami kraju. O Sarze James głośno zrobiło się w 2021 roku, kiedy wzięła udział w 4. edycji programu „The Voice Kids” i dotarła do finału, w którym zwyciężyła po zdobyciu największego poparcia telewidzów. Jeszcze w tym samym roku została reprezentantką Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. W plebiscycie zajęła ostatecznie drugie miejsce.

Wiosną 2022 roku zaskoczyła wszystkich Polaków, ogłaszając, że spróbowała swoich sił w amerykańskiej wersji programu „Mam talent”. Po występie otrzymała tzw. złoty przycisk i zakwalifikowała się do półfinału konkursu, a następnie do finału. Każdy występ Sary James w „America's Got Talent” był bardzo medialny w Polsce, gdzie setki tysięcy fanów kibicowali 16-latce. Choć ostatecznie nie wygrała, teraz po raz kolejny pojawiła się w show. Tym razem jednak ze swoim własnym repertuarem wystąpiła jako gość specjalny.

Sara James znów wystąpiła w „America's Got Talent”. Jak ocenił występ Simon Cowell?

Sara James w czwartek 12 września wieczorem zaśpiewała w „America's Got Talent” utwór „Sunshine State of Mind” – swój najnowszy singiel.

„Lubię Was zaskakiwać, dlatego na maksa się jaram, że mogę Wam to już wreszcie ogłosić. Oficjalna premiera mojego nowego singla »SUNSHINE STATE OF MIND« odbędzie się już w ten czwartek (w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu) na żywo w półfinale »America's Got Talent«. Jestem na maksaaa wdzięczna za to zaproszenie i już nie mogę się doczekać! Bądźcie ze mną i oglądajcie jeśli tylko możecie” – pisała przed występem w mediach społecznościowych.

Podczas swojego występu Sara James połączyła siły z Sofie Dossi – akrobatką, która także przed laty otrzymała przepustkę do półfinału programu, jaką jest złoty przycisk. Od początku występu artystek w gmachu, w którym nagrywany jest program, zapanowało istne szaleństwo. Sam Simon Cowell przyznawał, że nie słyszy tego, co mówi ze względu na szaleństwo na sali. Znany na całym świecie łowca talentów podkreślił oceniając performance artystek, że to dowód na to, że jeżeli ma się prawdziwy talent, można z nim zrobić cuda.

