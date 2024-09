Zmarła znana piosenkarka. Polacy uwielbiali jej hit

Media właśnie obiegła informacja o śmierci Cateriny Valente. Znana piosenarka zmarła w poniedziałek 9 września 2024 roku w swoim domu w Lugano w Szwajcarii, gdzie spędziła ostatnie dwadzieścia lat swojego życia. Jej przeboje swego czasu nucili wszyscy, a utwór „Bongo cha cha cha” z 1959 roku sprawił, że stała się międzynarodową gwiazdą.

Życie i kariera Cateriny Valente

Caterina Valente urodziła się 14 stycznia 1931 roku w Paryżu w rodzinie włoskich artystów. Już od najmłodszych lat muzyka była obecna w jej życiu – matka artystki była komikiem i piosenkarką, natomiast ojciec z powodzeniem grał na akordeonie. Z kolei brat Valente, Silvio Francesco, związał swoją przyszłość z muzyką, śpiewając, a także grając na gitarze i klarnecie.

Caterina zadebiutowała na scenie już w 1953 roku. Miała wtedy nie tylko niebywały głos oraz umiejętność gry na gitarze, ale również łatwość w nauce języków – znała ich aż 12 i we wszystkich śpiewała. W 1959 roku międzynarodową sławę zapewnił jej utwór „Bongo cha cha cha” (w 2021 roku zdobył on drugie życie, dzięki duetowi DJ-ów Goodboys i ich tanecznej wersji, która stała się viralem, zdobywając ponad miliard wyświetleń na TikToku). Innymi jej znanymi piosenkami były m.in. „Full Moon and Empty Arms”, „Manuel” czy „Appuntamento a Madrid”.

Caterina była nie tylko piosenkarką, ale i tancerką oraz aktorką. Mogła się także poszczycić karierą telewizyjną, gdyż była gospodynią popularnych programów „Studio uno”, „Un'ora con Caterina Valente”, „Bonsoir Caterina” i „Nata per la musica”. W 1964 roku zadebiutowała w Las Vegas, stając się jedną z pierwszych Europejek, które podbiły amerykańską stolicę rozrywki. Co ciekawe, przez jakiś czas artystka mieszkała również we Wrocławiu, a w 1967 roku wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Choć Caterina Valente kilkukrotnie zamierzała przejść na emeryturę, nigdy jej się to nie udało. Na scenie występowała jeszcze kilka lat temu, wciąż zachwycając swoim głosem i energią. W swoich mediach społecznościowych pisała: „Starość nie jest dla słabych”. Wiadomo, że zmarła w poniedziałek 9 września, jednak rodzina podała mediom informację kilka dni później. „Na prośbę zmarłej pogrzeb odbył się w ścisłej tajemnicy i nie będzie dalszych ceremonii ani nabożeństw żałobnych” – cytował słowa Günthera Hubera, rzecznika Valente, serwis Yahoo.

Czytaj też:

Nie żyje legenda kina. Gwiazdor „Gwiezdnych wojen” miał 93 lataCzytaj też:

Był śmieciarzem i pracownikiem kostnicy. Później zrobił karierę jako aktor