Były gwiazdor TVP o ciężkim uzależnieniu. „Rączka mnie swędziała”

Norbi, czyli Norbert Dudziuk, pojawił się w polskim show-biznesie w 1997 roku, kiedy wydał album „Samertajm”. Dzięki pochodzącemu z niej singlowi pt. „Kobiety są gorące” stał się znany w całym kraju i zaczął koncertować nawet ponad 200 razy w ciągu roku. Mimo upływu lat, ludzie nadal darzą go sympatią, dlatego w 2018 roku muzyk trafił do TVP, gdzie prowadził teleturnieje: „Jaka to melodia” oraz „Koło fortuny”.

Po zmianach w zarządzie Telewizji Polskiej Norbi musiał się pożegnać z posadą. Do pierwszego z wymienionych show powrócił po latach Robert Janowski, natomiast w drugim miejsce artysty i Izabelli Krzan zajęli Błażej Stencel oraz Agnieszka Dziekan. Była koleżanka z pracy nie zapomniała jednak o Norbercie Dudziaku i zaprosiła do do rozmowy w programie Kanału Zero.

Norbi w Kanale Zero

Norbi i Izabella Krzan kilka lat współpracowali ze sobą w Telewizji Polskiej i w tym czasie zdążyli się bardzo polubić. Z tego względu teraz 29-latka postanowiła zaprosić muzyka do Kanału Zero. W trakcie ich rozmowy poruszyli m.in. temat tantiemów z hitowej piosenki pt. „Kobiety są gorące”. Norbert Dudziak przyznał, że pod koniec lat 90. za wspomniany utwór i trzy inne za rok otrzymał... aż 150 tys. zł od ZAIKS-u. – Dzisiaj to jest rocznie na poziomie 30 tys. złotych – dodał.

W trakcie rozmowy poruszyli jednak także trudniejsze kwestie. Otóż artysta otwarcie przyznał, że jest uzależniony od hazardu. Dodał, że nie mógł sobie z tym poradzić aż przez kilkanaście lat. Udało mu się zerwać z nałogiem w 2015 roku i od tamtej pory ani razu nie odwiedził kasyna.

– Mnie to po prostu wkręciło i rączka mnie swędziała na maxa. I potem z tych 5 złotych się zrobiło 100, 200, 500, 1000, 10 000, potem przynosiłeś 20 000, potem 30 000. (...) Jestem uzależnionym człowiekiem. To tak jak z alkoholem. To jest ta sama zasada – stwierdził Norbi.

