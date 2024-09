Pamiętacie „Mamy cię”? Szymon Majewski wraca do TVN-u!

Chociaż teraz usłyszeć możemy go głównie w Radiu ZET w audycji „Szymon Majewski Szał” i zobaczyć w „Och-Teatrze” Krystyny Jandy, przed laty dziennikarz prowadził popularne programy na antenie TVN, w tym „Mamy cię!” (2004-2005), „Szymon Majewski Show” (2005-2011), „HDw3D Telewision” (2011) czy „Szymon na żywo” (2012). Formaty z jego udziałem były niezwykle popularne w latach 2005-2012. Teraz, po 12 latach przerwy, dziennikarz powraca do stacji TVN.

Szymon Majewski po 12 latach wraca do TVN-u

Informacja o powrocie Szymona Majewskiego do TVN na pewno zelektryzuje wszystkich jego fanów. Nie ujawniono jeszcze w jakiej roli pojawi się prezenter. TVN podaje jedynie, że na więcej szczegółów trzeba będzie chwilę poczekać.

Tymczasem rewelacje skomentował już sam zainteresowany. – To jest niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło 5 dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony: Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji... Magda do mnie: dośnij jeszcze! Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili – żartuje showman.

Początki w mediach Szymona Majewskiego

Szymon Majewski rozpoczął karierę w mediach w 1990 roku, zaczynając w Radiu Zet, z którym związany był blisko 15 lat. Na koncie prezentera są też programy telewizyjne oraz role w kultowych produkcjach filmowych i serialowych, takich jak: „Kiler”, „Kilerów 2-óch”, „E=mc²”, „Superprodukcja” czy „Niania”.

Jesienią będzie można zobaczyć go w trasie w ramach abstrakcyjnego stand-upu „Kto panu to zrobił”.

