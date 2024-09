Polka znów w amerykańskim „Mam Talent”. „Mogę to wreszcie ogłosić”

O Sarze James zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy wiosną 2021 roku zwyciężyła w czwartej edycji polskiego „The Voice Kids”. Nastoletnia artystka postanowiła się jednak na tym nie zatrzymywać i rok później wzięła udział w amerykańskiej edycji „Mam talent”. Już na castingu, wykonując piosenkę „Lonely” z repertuaru Billie Eilish, przyciągnęła uwagę Simona Cowella, który po jej wykonaniu wcisnął złoty przycisk.

Wtedy rozpoczęła się międzynarodowa kariera Sary James. Dziewczyna w finale programu wystąpiła razem z zespołem Black Eyed Peas. „Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką” – komentował Howie Mandel. „Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu” – komplementowała Heidi Klum. Choć Sara James wtedy nie wygrała, usłyszał o niej cały świat. Teraz ponownie pojawi się w kultowym programie.

Sara James znów w „America's Got Talent”

Chociaż od występu Sary James w „America's Got Talent” minęły już dwa lata, producenci programu o niej nie zapominają. Szczęśliwą wiadomością 16-latka pochwaliła się na Instagramie, na którym zebrała już ponad 400 tys. obserwujących. Otóż okazało się, że dziewczyna już 12 września ponownie wystąpi w show. Dziewczyna zaśpiewa przed publicznością swój najnowszy singiel zatytułowany „Sunshine state of mind”.

„Lubię Was zaskakiwać, dlatego na maksa się jaram, że mogę Wam to już wreszcie ogłosić. Oficjalna premiera mojego nowego singla «SUNSHINE STATE OF MIND» odbędzie się już w ten czwartek (w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu) na żywo w półfinale «America's Got Talent». Jestem na maksaaa wdzięczna za to zaproszenie i już nie mogę się doczekać! Bądźcie ze mną i oglądajcie jeśli tylko możecie” – napisała w mediach społecznościowych.

