Najsmutniejsze filmy w historii kina. Pozostawią cię bez żadnej nadziei

Niektóre filmy potrafią poruszyć nas do głębi, wywołując łzy i zostawiając z ciężarem emocji, który nie opuszcza jeszcze długo po zakończeniu seansu. Serwis Rotten Tomatoes przygotował listę tych najsmutniejszych produkcji w historii kina, które swoją historią i obrazem pozostawiają nas bez żadnej nadziei. To filmy, które nie tylko przyciągają uwagę doskonałym aktorstwem i reżyserią, ale przede wszystkim chwytają za serce i skłaniają do refleksji nad życiem. Zaopatrz się w chusteczki i przygotuj na prawdziwą emocjonalną huśtawkę – oto najbardziej przygnębiające filmy w historii kina według Rotten Tomatoes.

Najsmutniejsze filmy w historii kina. Zabiorą cię w najbardziej ekstremalne głębiny ludzkich doświadczeń

20. „Kto się boi Virginii Woolf?”

Dwa małżeństwa spędzają wspólnie wieczór, podczas którego dyskutują o problemach w swoich związkach.

19. „Wodnikowe Wzgórze”

Stado królików wyrusza w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu nowego domu.

18. „Vagabond”

Kiedy jego bratanek ginie w katastrofie lotniczej, kaskader Cha Dal-heon postanawia zbadać przyczyny wypadku z pomocą tajnej agentki Go Hae-ri.

17. „Miasteczko Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną”

Uzależnioną od narkotyków uczennicę liceum nocami nawiedza tajemniczy i groźny mężczyzna. Nastolatka zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich osób.

16. „Tokijska opowieść”

Dwoje staruszków wyrusza do Tokio, by odwiedzić swoje dorosłe dzieci. Nie mają one jednak czasu na zajęcie się rodzicami.

15. „Lista Shindlera”

Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.

14. „Żółte psisko”

W gospodarstwie rodziny Coatesów pojawia się pies o jasnym umaszczeniu. Między czworonogiem, a nastoletnim synem rodzi się więź.

13. „Nie opuszczaj mnie”

Kathy, Ruth i Tommy to przyjaciele, którzy dorastali w angielskiej szkole z internatem nazywanej Hailsham. Po latach ich drogi splatają się ponownie.

12. „Make Way for Tomorrow”

Film opowiada o losach starszego małżeństwa, Lucy i Barkleya Cooperów, którzy w wyniku trudności finansowych tracą dom i zmuszeni są zamieszkać u swoich dzieci.

11. „Kumiko”

Japonka znajduje ukrytą kopię filmu „Fargo”. Wierzy, że jest to mapa wskazująca miejsce, gdzie schowana została duża suma pieniędzy.

10. „Ikiru”

Nieuleczalnie chory na raka urzędnik analizuje swoje życie. Gdy dochodzi do wniosku, że było ono puste, postanawia wybudować plac zabaw.

9. „Grobowiec świetlików”

Młody chłopak i jego kilkuletnia siostra walczą o przetrwanie podczas II wojny światowej w Japonii.

8. „Fruitvale”

Ciemnoskóry chłopak zostaje zatrzymany przez policję na stacji metra pod zarzutem wszczęcia bójki w pociągu.

7. „Tańcząc w ciemnościach”

Tracąca wzrok Selma ciężko pracuje w fabryce, aby uzbierać pieniądze na operację syna, któremu również grozi ślepota.

6. „Idź i patrz”

Szesnastoletni Flora wbrew woli matki zostaje partyzantem. Atak Niemców na obóz powstańców zmusza go do ucieczki.

5. „Złodzieje rowerów”

Podczas pierwszego dnia nowej pracy mężczyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem wyrusza więc na poszukiwania pojazdu.

4. „Do zobaczenia, chłopcy”

Francja, czasy II wojny światowej. Podopieczny katolickiej szkoły z internatem poznaje nowego ucznia, który skrywa tajemnicę.

3. „Na los szczęścia, Baltazarze!”

Film opowiada o głębokiej relacji, jaka wytworzyła się między wrażliwą, mieszkającą na farmie dziewczyną, a jej ukochanym osłem. Chociaż Marie i Balthazar zostają rozdzieleni, ich historie się przenikają, gdy zmagają się z trudami życia.

2. „Miłość”

Georges i Anna są kochającym się małżeństwem z 50-letnim stażem. Ich spokój zakłóca postępująca choroba kobiety.

1. „A.I. Sztuczna inteligencja”

Akcja filmu toczy się w niedalekiej przyszłości. Historia małego chłopca-robota, który jak każdy człowiek chciał kochać i być kochanym.

