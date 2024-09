Żona Piotra Głowackiego pod ostrzałem widzów „Azji Express”. „Jak on z nią wytrzymuje?”

W weekend wyemitowany został na antenie TVN pierwszy odcinek nowego, czwartego sezonu popularnego show „Azja Express”, w którym postacie polskiego show-biznesu oraz ich bliscy wyruszają w podróż za granicę i aby wygrać rywalizację muszą przebyć wyznaczoną trasę jako pierwsi.

Tym razem szesnaścioro śmiałków ruszyło w podróż od filipińskich plaż po kontrastowy Tajwan. W nowej edycji udział biorą: Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta Wiśniewska z córką Fabienne, Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską, Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem oraz Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.

W premierowym odcinku „Azja Express” uczestnicy musieli stawić czoła licznym wyzwaniom – od segregacji ryb na targu, przez prowadzenie riksz, aż po tradycyjny filipiński taniec. Trzy najszybsze pary walczyły o amulet i złotą kartę, a całość zakończyła się triumfem Aleksandry Adamskiej i Eweliny Adamskiej-Porczyk, które zdobyły immunitet oraz luksusowy odpoczynek.

Widzowie rozpisują się w sieci o żonie Piotra Głowackiego. Wiele emocji po 1. odcinku „Azja Express”

Najwięcej emocji wśród widzów – sądząc po reakcjach w mediach społecznościowych – wzbudziła jednak relacja Piotra Głowackiego i jego żony Agnieszki Głowackiej. Ukochana aktora już po pierwszym odcinku nazywana jest najbardziej kontrowersyjną uczestniczką programu. TVN podzielił się klipem ze wspólnej wędrówki do celu Głowackich, a internauci zaczęli rozpisywać się w sieci o ich zachowaniu. Klip zebrał już prawie pół tysiąca reakcji i setki komentarzy.

„Męcząca na dłuższą metę, podziwiam Piotra”; „Taka irytująca kobieta, że szok”; „Piotr nie ma łatwo”; „Jak on z nią wytrzymuje?”; „Nie da się słuchać jej dziamgolenia”; „Piotr, mrugnij trzy razy jeśli potrzebujesz pomocy”; „Matko ja to się czepiać nie chce ale ten chłop ma anielska cierpliwość. Może to tak na początku i emocje ja ponoszą. Ale czepialska jest strasznie”; „Trochę przypomina z zachowania Rozenkową ale jest gorsza”; „Czepia się o byle co”; „Jezu! Co by nie powiedział czy zrobił to jest źle! Najgorsze że w takich warunkach raczej ciężko coś udawać, więc to są tej Pani prawdziwe reakcje”; „Tych wrzasków i wiecznych pretensji nie idzie słuchać. Co za kobieta?”; „Są fajni, tacy autentyczni samo życie”; „Nie wiem, może to nerwy, może obecność kamer... bardzo źle się ogląda osobę która wiecznie ma pretensje, podnosi głos, mówiąc żeby na nią nie krzyczeć, a nikt nie krzyczy. Może Pani spojrzy na siebie w tv i zauważy swoje zachowanie”; „Widać z kogo TVN chce zrobić antybohatera w tej edycji. Przecież to oczywiste, że produkcja tak prowadzi montaż aby było ciekawie. Przecież to tylko zbitek ujęć. Przykre, że dla ludzi to wystarczy żeby w internecie psy wieszać na kimś”; „Ojoj. Jeśli dotrwają do końca programu to on zasługuje na pokojową nagrodę Nobla”; „Co za kobieta. Pierwszy odcinek a mamy jej serdecznie dość! Ciągły krzyk, ile można?!”; „Wszyscy gratulujemy cierpliwości, a żonie proponujemy terapię dla dobra ogółu” – piszą widzowie programu.

Piotr Głowacki odpowiada na hejt w kierunku swojej żony

Na uwagi w końcu postanowił zareagować sam Głowacki. „Ok, serio uwaga, serio odpowiedź. Zostaliśmy zaproszeni do programu, a co do stresu, czy słyszała pani ostatnio jakieś wiadomości z Ukrainy? Przygląda się pani zmianom klimatu? A może drastycznie rosnącej liczbie dzieci chorujących na otyłość? Wiem, rozumiem, tak sobie pani tylko napisała? Tak rzuciła? To jest rozrywka, może odrobina uważności i poczucia humoru ułatwi odbiór” – napisał aktor.

