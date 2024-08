Hejt po ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. „Dziewczyno, całe życie przed tobą”

W niedzielę 25 sierpnia w Kościele św. Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, niedaleko Przemyśla, odbył się długo zapowiadany ślub 19-letniej polskiej piosenkarki Roksany Węgiel oraz 28-letniego biznesmena i producenta muzycznego Kevina Mgleja.

Chociaż para jest ze sobą już kilku lat, ich relacja wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Chodzi nie tylko o fakt, że artystka jest jeszcze nastolatką, ale także o to, że jej wybranek wychowuje syna z poprzedniego związku.

Internauci oburzeni ślubem Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Hejt w kierunku pary

Już w dzień swojego ślubu Roksana Węgiel pokazała na swoim Instagramie zdjęcie ze swoim ukochanym w ślubnych stylizacjach. I chociaż fotka zebrała już ponad 200 tys. instagramowych „polubień”, a w sekcji komentarzy roi się od gratulacji i życzeń szczęścia, nie zabrakło też nieprzychylnych wpisów.

„Roksana, z całym szacunkiem… to chyba twój pierwszy chłopak, jesteś jeszcze szczeniarą, ślepą... jeszcze wczoraj miałaś 14 lat i wygrałaś Eurowizję... jeszcze się mężów będziesz miała 10ciu... za szybko, ale kiedys do tego dojrzejesz. Oczywiście życzę dużo miłości”; „Jestem w jej wieku nie wyobrażam sobie brać ślubu teraz”; „Panna młoda piękna. Pajac ustawiony na nie swoich sukcesach. Będzie rozwód, będzie hajs”; „Nie wyobrażam sobie w tym wieku brać ślubu. Dziewczyno całe życie przed tobą jeszcze. Po co niektórym tak bardzo się spieszy ze ślubem” – piszą internauci.

Informacja o ślubie pary pojawiła się także w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej, co wywołało całą masę negatywnych wpisów.

„I żyli długo i szczęśliwie, aż do rozwodu”; „Ok, Pierwszy mąż zaliczony, czekamy na kolejnych”; „Ciekawe jak długo będzie trwał ten związek”; „Oby tak nie było jak z pierwszą żoną” – czytamy.

