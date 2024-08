Gwiazda Kanału Zero znalazła nową pracę! Zobaczymy ją w telewizji

Izabella Krzan polska modelka i Miss Polonia 2016 w 2017 roku zaczęła swoją współpracę z Telewizją Polską, gdzie prowadziła cykl reportaży „Lajk!” w porannej audycji TVP2 „Pytanie na Śniadanie” i była hostessą w teleturnieju „Koło fortuny”. Współprowadziła także „Sylwester Marzeń z Dwójką”, „Czar par”, a potem także była gospodynią „Pytania na Śniadanie” czy prowadzącą reality show „Kamper Polska”. Pracę w Telewizji Polskiej zakończyła w styczniu 2024 roku, a od lutego zaczęła się pojawiać w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego na YouTube, gdzie prowadzi poranny program na zmianę z Jackiem „Tede” Granieckim i Maciejem Dąbrowskim.

Była dziennikarka TVP przechodzi do TVN. Poprowadzi nowy program!

Serwis WirtualneMedia podaje, że Krzan niebawem zobaczymy także na antenie TVN Style. W jesiennej ramówce kobiecej stacji poprowadzić ma nowy program „Dobry wieczór”. Będzie to talk-show, w którym w swobodnej atmosferze przedyskutowane zostaną najnowsze newsy i aktualne tematy, które poruszają opinie publiczną. W studiu pojawiać się będą także goście – osobistości ze świata show biznesu, profesjonaliści i eksperci. Program ma być nadawany na TVN Style od poniedziałku do czwartku o godz. 21:00 od 30 września 2024 roku.

To nie jedyna nowość, która ma zadebiutować na antenie odmienionej stacji TVN Style. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że pojawi się między innymi program Anny Nowak-Ibisz „Nieczysta gra”, w której ekspertka od gadżetów będzie oceniać drużyny rywalizujące ze sobą w robieniu porządków.

– To może być rodzina albo przyjaciele albo znajome. Jedno z nich umie sprzątać, inne nie, albo są to profesjonaliści, którzy rzeczywiście się tym zajmują, hobbistycznie oczywiście, i ci są najlepsi – wyjaśniła. – Mam nadzieję, że to gdzieś zmobilizuje nas wszystkich głównie do tego, żeby dbać o swoją przestrzeń życiową, żeby wiedzieć jak sprzątać, a jak nie sprzątać, żeby wiedzieć jak się zabrać za coś, skąd najczęściej i najchętniej byśmy wyszli w ogóle – mówiła Nowak-Ibisz.

Widzowie obejrzeć będą też mogli „Gwiazdy lumpeksów”, w których lumpeksowi szperacze, lumpsetterzy z różnych części Polski, których łączy refleks i ogromna wiedza o modzie, wyruszają na łowy.

