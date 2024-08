Tom Hanks ofiarą włamywaczy. Złodziei nie powstrzymał alarm

Ofiarą włamywaczy padł dom Hanksa i Wilson w Los Angeles. Do zdarzenia miało dojść przed kilkoma tygodniami, jednak dopiero w poniedziałek 5 sierpnia sprawa wyszła na światło dzienne.

Tom Hanks i Rita Wilson okradzeni. Ciąg dalszy serii włamań?

Donoszący o tym portal TMZ poinformował, że był to kolejny już przypadek, w którym okradziono dom celebrytów w Hollywood. Wcześniej złodzieje włamywali się do posiadłości Sarah Hyland, znanej z serialu „Modern Family” oraz Marlona Wayansa, kojarzonego z serią „Straszny film”.

W przypadku nagradzanego wielokrotnie Oskarami Hanksa i kojarzonej z komediami romantycznymi Wilson, włamywacze wdarli się jedynie do domu gościnnego, stojącego nieopodal „głównej” nieruchomości pary. Nie podano do wiadomości publicznej, co dokładnie zostało skradzione.

Wiadomo jedynie, że policja starała się tego dowiedzieć, zadając właścicielom pytania dotyczące dobytku, który mógł zniknąć po tamtym zdarzeniu. Ujawniono też, że do kradzieży doszło w biały dzień. Wybito szybę w oknie i mimo alarmu splądrowano pomieszczenia. Na szczęście w momencie włamania nikogo nie było w domu. Niestety, sprawców do tej pory nie namierzono.

Tom Hanks pozostaje aktywny zawodowo

Tom Hanks to jedna z największych żyjących gwiazd amerykańskiego kina. Występował w takich hitach, jak „Forrest Gump”, „Zielona Mila”, „Filadelfia” czy „Cast Away – poza światem”. W ostatnim czasie 68-letni aktor pojawiał się w kolejnych produkcjach: „Pinokio”, „Elvis”, „Asteroid City”. Wciąż pracuje nad „Freaky Tales” i „Here. Poza czasem”.

