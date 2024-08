Odmieniona Joanna Kurowska na ramówce Polsatu. Trudno ją poznać! Zobaczcie, jak teraz wygląda

We wtorek 8 sierpnia w Kompleksie Studyjnym Cyfrowego Polsatu w Warszawie odbyła się oficjalna prezentacja jesiennej ramówki stacji Polsat. Na wyczekiwanym przez wiele osób wydarzeniu pojawiło się mnóstwo osób znanych z pierwszych stron gazet. Wśród nich znalazła się Joanna Kurowska i momentalnie przykuła uwagę paparazzi. Wszystko przez wzgląd na jej odmieniony wygląd.

Metamorfoza Joanny Kurowskiej

Tegoroczna ramówka Polsatu ma przynieść mnóstwo hitów, a kluczową rolę w przyciąganiu widzów ma odegrać realizowany na żywo program śniadaniowy „Halo, tu Polsat”. Wśród innych produkcji natomiast dużym zainteresowaniem cieszy się kolejny sezon niezwykle zabawnego serialu „Teściowie”, w którym Joanna Kurowska wciela się w postać matki Andżeliki Nagórskiej (w tej roli Julia Wieniawa). Partnerują jej także Cezary Pazura, Joanna Fraszyńska i Cezary Kosiński.

Nic dziwnego, że z tego powodu aktorka pojawiła się na ramówce Polsatu. Od lat związana ze stacją gwiazda (wcześniej grała chociażby z Zbigniewem Buczkowskim i Pawłem Wawrzeckim w kultowej już produkcji pt. „Graczykowie”) przykuła uwagę fotoreporterów. Wszystko z powodu tego, że zaskoczyła metamorfozą. Według wielu, nie przypomina dawnej siebie.

Joanna Kurowska zachwyciła promiennym i młodzieńczym wyglądem, 59-latka postawiła bowiem na niezwykle przemyślaną i dopasowaną stylizację. Do zdjęć pozowała w czarnym kombinezonie, na który narzuciła krótką, dwurzędową marynarkę w różowym kolorze. Do tego dobrała cukierkowe okulary, beżową torebkę z delikatną kwiatową aplikacją, kolczyki z perłami, pokaźnych rozmiarów pierścionek oraz błyszczące buty. Trudno było oderwać od niej wzrok – nie tylko przez look, ale także odmłodzoną twarz oraz nieschodzący z niej uśmiech. Jak wam się podoba w takim wydaniu?

