Prof. Jerzy Bralczyk poprowadzi autorski program w TVP!

Od kilku dni toczy się medialna burza po słowach prof. Jerzego Bralczyka. Przypomnijmy, językoznawca w programie „100 pytań do” na antenie TVP Info, stwierdził, że z jego perspektywy obce jest mówienie, że „pies zmarł”.

– Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i te tradycyjne formuły i tradycyjny sposób myślenia... Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies „umarł”, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety „zdechł”. Bardzo lubię zwierzęta, naprawdę – zapewnił.

Wcześniej prof. Bralczyk w podobnym tonie wypowiedział się w Kanale Zero w kontekście używania sformułowania „adopcja psów”. – Wydaje mi się to jednak trudne (...), ponieważ adopcja w moim języku odnosi się do ludzi. Tego pieska możemy „polubić”, „przyswoić”, możemy go „uznać za swojego”, ale „adoptować” to bym jednak go nie mógł – w moim języku w każdym razie – powiedział.

Po tych słowach na prof. Bralczyka wylał się ogromny hejt w sieci, a gwiazdy podzieliły się na te, które zgadzają się z profesorem i te, które absolutnie nie akceptują jego zdania w tym temacie.

Prof. Jerzy Bralczyk poprowadzi program w TVP. Co wiemy?

Tymczasem portal Wirtualne Media ustalił, że w Telewizji Polskiej powstaje autorski program prof. Jerzego Bralczyka. Publiczny nadawca ogłosił właśnie niepubliczne postępowanie, w ramach którego szuka podmiotu, który przygotuje dekorację do cyklu o roboczym tytule „Profesor Bralczyk”. Dekoracja ma zostać zainstalowana 24 sierpnia w studiu S5 w głównej siedzibie TVP.

Dziennikarze portalu skontaktowali się w tej sprawie z TVP, jednak nadawca nie podaje jeszcze żadnych szczegółów w tej sprawie i odsyła do prezentacji jesiennej ramówki.

Wszystko wskazuje na to, że wbrew zapowiedzi Krzysztofa Stanowskiego na początku marca, prof. Jerzy Bralczyk nie rozpocznie współpracy z Kanałem Zero. Pytany w ubiegłym tygodniu o tę kwestię dziennikarz przyznał, że językoznawca otrzymał propozycję poprowadzenia programu telewizyjnego za dużo większe pieniądze.

