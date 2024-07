Krzysztof Stanowski zapowiedział nowy projekt. „Ekskluzywnie robiony”

Z początkiem lutego tego roku Krzysztof Stanowski wystartował z Kanałem Zero, z którym współpracę nawiązali m.in. Robert Mazurek, Marcin Meller, Tomasz Raczek czy Jacek „Tede” Graniecki. Wiadomo, że projekt ma obecnie około 1,2 mln subskrypcji i opublikowano na nim ponad 1000 filmów, które zapewniły ponad 215 mln wyświetleń. Dziennikarz jednak się nie zatrzymuje i już zapowiedział nowe projekty.

Nowy projekt Stanowskiego

Po tym, jak Kanał Zero z sukcesem zaczął się rozwijać, Krzysztof Stanowski zapowiedział m.in. to, że szuka redaktora naczelnego do nowego portalu Zero.pl. Wiadomo, że oferuje tryb hybrydowy, widełki 20-40 tys. brutto wynagrodzenia przy dowolnej formie zatrudnienia, a także dyskrecję w czasie procesu rekrutacyjnego. To jednak nie jedyny pomysł dziennikarza, który chce również wyjść poza internet.

Otóż w jednej z ostatnich transmisji na żywo Stanowski odpowiadał na pytania internautów i opowiedział o planach dotyczących... nowego magazynu drukowanego. Poinformował, że nadchodzące czasopismo Kanału Zero będzie mieć ok. 400 stron z artykułami i wywiadami z różnych obszarów tematycznych, m.in. polityki i spraw społecznych.

– To ma być naprawdę na dużym „wypierdzie” zrobione, z bardzo dobrymi autorami – podkreślił, dodając, że nowy magazyn będzie „ekskluzywnie robiony, jeszcze lepiej niż «Kwartalniki Sportowe» w Kanale Sportowym”.

Podobno owy magazyn w sprzedaży ma pojawić się w listopadzie lub na początku grudnia. Nie jest jeszcze znana częstotliwość jego wydawania, jednak wiadomo, że będzie sprzedawany podobnie jak „Kwartalnik Sportowy”, czyli dostaną go osoby, które złożą wcześniej zamówienia. Ma być dostępny także jako e-book. Nie trafi jednak do tradycyjnych sieci kolportażu.

