Film Netfliksa pomoże Trumpowi wygrać wybory? Notuje wzrost oglądalności o 1180 proc.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że decyzją Donalda Trumpa kandydatem Republikanów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest J.D. Vance, senator z Ohio. Od tamtej pory gwałtownie wzrosła sprzedaż jego autobiografii, zatytułowanej „Elegia dla bidoków”, wydanej w 2016 roku. Książka po latach ponownie znalazła się na liście bestsellerów Amazona.

Co więcej, wielki wzrost oglądalności notuje także filmowa adaptacja „Elegii dla bidoków”, zrealizowana z przez Netfliksa w 2020 rok. Produkcja w reżyserii Rona Howarda z Glenn Close, Ammy Adams i Gabrielem Basso w roli J.D. Vance'a, plasuje się obecnie na 6. miejscu najchętniej oglądanych filmów w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Axios, oglądalność tytułu wzrosła w poniedziałek 15 lipca o 1180 proc., przy łącznej liczbie 19,2 mln minut oglądania.

Już w 2016 roku, „The New York Times” zaliczył książkę jako jedną z sześciu kwestii, które tłumaczą zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Podobnie wskazał „The American Conxervative”.

O czym jest film „Elegia dla bidoków” na Netflix?

Film „Elegia dla bidoków” jest bardzo dobrze oceniany także przez polskich widzów. Na Filmwebie ma ocenę 7,1/10 i jest na 15 miejscu listy najlepszych produkcji 2020 roku.

„Elegia dla bidoków” jest poruszającą opowieścią o rodzinie, która stara się przetrwać pomimo przeciwności losu. To historia zmagań i triumfów trzech barwnych pokoleń, które odcisnęły niezatarte piętno na życiu głównego bohatera.

J.D. Vance, były żołnierz Marines z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa na Uniwersytecie Yale, jest bliski zdobycia wymarzonej pracy. Nagły kryzys rodzinny zmusza go jednak do powrotu do domu, o którym starał się zapomnieć. J.D. musi na nowo ułożyć sobie relacje ze swoją niełatwą rodziną, w tym ze zmagającą się z uzależnieniem matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i mądrą kobietę, która go wychowała, J.D. stopniowo zaczyna odkrywać i doceniać wpływ, jaki rodzina wywarła na jego życie.

