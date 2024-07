Nie żyje wieloletnia partnerka 94-letniego Clinta Eastwooda. Miała 61 lat

Smutną informację przekazał w komunikacie dla mediów sam Clint Eastwood. „Christina była cudowną, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakować” – stwierdził 94-letni Eastwood w oświadczeniu dla „The Hollywood Reporter” i TheWrap.

Przyczyna śmierci Christiny Sandery nie została podana do publicznej wiadomości.

Kim była Christina Sandera?

Związek Sandery i Eastwooda został podany do publicznej wiadomości w 2014 roku przez „Us Weekly”. Reżyser miał poznać swoją trzecią żonę w Mission Ranch, należącej do Eastwooda, położonej w Carmel w Kalifornii. Sandera pracowała w należącym do kompleksu hotelu i restauracji. Sześć miesięcy po ich pierwszym spotkaniu Eastwood sfinalizował rozwód ze swoją drugą żoną, reporterką telewizyjną Diną Eastwood, po 17 latach małżeństwa. Pierwszą ukochaną Eastwooda była Maggie Johnson, której mężem był od 1953 do 1984 roku.

Sandera i Eastwood przez ostatnią dekadę niechętnie pokazywali się razem na imprezach showbiznesowych, poza okazjonalnymi występami na tak prestiżowych wydarzeniach, jak premiery filmów „Przemytnik” i „15:17 do Paryża” z 2018 roku. Duet zadebiutował też na czerwonym dywanie podczas rozdania Oscarów w 2015 roku, gdy wyreżyserowany przez Eastwooda „Snajper” otrzymał sześć nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Rodzina Clinta Eastwooda trzyma się razem. Reżyser ma ośmioro dzieci

Chociaż nie wszystkie dzieci Eastwooda dorastały razem, rodzina jest sobą bardzo blisko, a Sanders była do niej ciepło przyjęta. W maju 2020 roku syn reżysera Scott Eastwood, który również jest aktorem, podzielił się z "Access Hollywood" tym, jak planowali świętować 90. urodziny Clinta Eastwooda.

– Zamierzamy zorganizować to całą rodzinną – powiedział Scott. – Będzie bardzo spokojnie, na luzie. On nie lubi urodzin. Mówi po prostu, że nie chce ich obchodzić. Na pewno przemycimy ciasto. Prawdopodobnie mu się to nie spodoba, ale tak właśnie zrobimy – żartował.

Clint Eastwood w sumie ma ośmioro dzieci: Kyle'a i Alison (ze związku z Maggie Johnson), Scotta i Kathryn (ze związku z Jacelyn Reeves), córkę Francescę z Frances Fisher oraz córkę Morgan z Dianą Ruiz Eastwood.

