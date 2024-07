Bob Newhart nie żyje. „Z jego odejściem kończy się era w historii komedii”

Informację o śmierci Boba Newharta podał jego agent, który napisał w oświadczeniu, że „wraz z odejściem Boba kończy się era w historii komedii”. Aktor zmarł w Los Angeles 18 lipca br. po krótkiej chorobie w wieku 94 lat. Jego umiejętności komediowe przy zachowaniu poważnej twarzy bawiły pokolenia widzów telewizji i kinomanów.

Życie i śmierć Boba Newharta

Bob Newhart urodził się 5 września 1929 roku w Oak Park w stanie Illinois w USA. Wiadomo, że początkowo nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem. W St. Ignatius High School i Loyola University w Chicago zabawiał kolegów ze studiów naśladując Jamesa Cagneya, Humphreya Bogarta, Jimmy’ego Durante i inne gwiazdy. Po uzyskaniu dyplomu z handlu, służył przez dwa lata w armii. Po powrocie do Chicago po odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia prawnicze w Loyola, ale oblał. Ostatecznie dostał pracę jako księgowy w stanowym departamencie ds. bezrobocia. Pracował też jako autor tekstów reklamowych.

W latach 50. rozpoczął karierę jako komik stand-upowy, a w latach 60. zyskał sławę, kiedy światło dzienne ujrzał album komediowy „The Button-Down Mind of Bob Newhart” – przez 14 tygodni utrzymywał się on na pierwszym miejscu listy albumów magazynu Billboard i był wielokrotnym zdobywcą nagrody Grammy.

Następnie Bob Newhart zdominował telewizję przez dwie dekady, jako zakłopotany psycholog z Chicago w „The Bob Newhart Show”, a następnie zagubiony karczmarz z Nowej Anglii w „Newhart”. Obie te produkcje były wielkimi hitami stacji CBS i emitowane były przez łącznie 16 lat.

Artysta był pionierem nowego stylu komediowego, który opierał się na obserwacji i psychologii. Innowacyjne podejście aktora otworzyło drzwi dla późniejszych komików, takich jak np. Steve Martin. Chociaż inni często wywoływali śmiech swoimi agresywnymi atakami na współczesne obyczaje, Newhart był „anomalią”. Jego poglądy były nowoczesne, ale rzadko podnosił głos.

Na przestrzeni lat Newhart pojawił się także w kilku filmach, zazwyczaj w rolach komediowych. Wśród nich: „Paragraf 22”, „In and Out”, „Legalna blondynka 2” i „Elf”, jako drobny ojciec adoptowanego syna Willa Ferrella. Do nowszych prac należały „Szefowie wrogowie” oraz seriale telewizyjne „Bibliotekarze”, „Teoria wielkiego podrywu” i „Młody Sheldon”. Choć był wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy, pierwsze wyróżnienie zdobył dopiero w 2013 r. za gościnną rolę w „Teorii wielkiego podrywu”.

Newhart poślubił Virginię Quinn, znaną przyjaciołom jako Ginny, w 1964 roku i pozostał z nią do jej śmierć w 2023 roku. Wiadomo, że mieli czworo dzieci: Roberta, Timothy’ego, Jennifer i Courtney.

Czytaj też:

Nie żyje gwiazda „Janosika”. Ewa Ciepiela miała 82 lataCzytaj też:

Ostatni post Shannen Doherty rozdziera serce. „Czuję nadzieję”