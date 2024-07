Filip Chajzer zdradził, jakie ma marzenie. „Ja będę panem swojego losu”

W sierpniu 2023 roku Filip Chajzer został zwolniony z programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie pełnił rolę gospodarza w parze z Małgorzatą Ochme. Wówczas w mediach społecznościowych przekazał, że uliczne sondy, które przeprowadzał i planowana raz w tygodniu audycja w Radiu ZET zostały uznane za „działalność konkurencyjną” w stacji i złamanie zapisów umowy.

„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Żeby uniknąć niepotrzebnych nikomu nerwów rozwiązuje właśnie tę umowę sam i na tym kończę przygodę z moją kochaną stacją” – podał.

Teraz o Filipie Chajzerze głównie mówi się w kontekście walki w Fame MMA, mimo jego deklaracji u „Kuby Wojewódzkiego”, że nigdy się tego nie podejmie. – Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest... – odpowiadał na pytanie „króla TVN”.

Kontrowersje wciąż budzi też sprawa fundacji „Taka Akcja” Filipa Chajzera, która miała niewypłacać pieniędzy chorym dzieciom, mimo zbiórek prowadzonych na ten cel.

Filip Chajzer o zwolnieniu z TVN. „Czujesz się gorszy”

Tymczasem Filip Chajzer chętnie opowiada w mediach o swoich dalszych planach na życie. Dziennikarz był teraz gościem podcastu Szalonego Reportera i mówił „szczerze” o powodach, przez które został zwolniony z TVN. Według jego najnowszej relacji, chodziło o to, że miał „ch***we” słupki.

– Chcesz wprost? Chcesz tak z otwartej? Zmienił się dyrektor programowy. Edward Miszczak odszedł do Polsatu. Przyszła nowa pani dyrektor i właśnie to jest dalej historia o telewizji. Ktoś cię lubi albo ktoś cię nie lubi. To jest tak, że powiedzą ci: „O zrobiliśmy focusy, niestety musisz odejść, bo w focusach wypadło tak i tak” – powiedział Chajzer.

– A kto widział te focusy? A na jakiej skali były robione te focusy? Czym, k***a, jest focus? Albo że masz ch***we słupki. Słabą oglądalność. No i pokazują ci słupek. To nic, że jest lipiec i akurat było 30 stopni w weekend i wszyscy siedzieli nad Zegrzem. I to też nie świadczy o tym, że jesteś gorszy. Ale czujesz się gorszy, bo ktoś ci mówi, że przez to cię musimy wywalić – dodał.

Jak przyznał Chajzer, wtedy postanowił właśnie rozkręcić swój własny biznes. – Ja sobie pomyślałem: „O nie, nie, nie, kochani. Ja będę panem swojego losu, ja idę w biznes”. I miałem nowe marzenia i dalej je mam. Ja chcę być na liście „Forbes”. To jest moje marzenie – przekazał.

Czytaj też:

Filip Chajzer będzie bił się w klatce. Marianna Schreiber ma dla niego kilka radCzytaj też:

Filip Chajzer ponownie w tarapatach. Chory chłopiec nie otrzymał 250 tys. zł na leczenie w USA