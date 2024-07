Krzysztof Skiba uderzył w Zbigniewa Ziobrę. „Zarzuty były denne”

Krzysztof Skiba słynie ze swojego ciętego języka i ostrych wypowiedzi na tematy społeczno-polityczne. Co jakiś czas publikuje nawet w mediach społecznościowych wpisy, w których odnosi się do bieżących wydarzeń. Tym razem zrobił to po raz kolejny i w swoim poście zaatakował polityków prawicy. Internauci wdali się z nim w dyskusję

Krzysztof Skiba porównał Zbigniewa Ziobrę do Lenina?

W niedzielny wieczór 30 czerwca Krzysztof Skiba opublikował na swoim Instagramie wpis, który zatytułował „Słomiany zapał”. Zaczął dosadnie słowami: „Zapomnieliśmy o nim. Myśleliśmy już sobie po cichutku, że chyba nawet nie istnieje. Niestety. On jest częścią nas. Częścią naszej tożsamości. Teraz widać go już wyraźnie. SŁOMIANY ZAPAŁ. Polak od zawsze. Bardziej polski niż bigos, płacząca wierzba i polonezy Chopina. To polskie «Bij, zabij!», ułańska fantazja i zbiorowe huraaaaa!. Jego siostrą Zryw, akcja i Powstanie”.

Kontynuując, powołał się na głośne słowa Marszałka Piłsudskiego, zaznaczając przy okazji, że Polacy chętniej burzą, niż budują. „Sumienni historycy i wrażliwi poeci opisywali, że naród polski, to urodzeni konspiratorzy, gdy trzeba knuć, walczyć, obalać jesteśmy najlepsi. Gdy trzeba BUDOWAĆ chętnych nie ma. Marszałek Piłsudski wygłosił słynną maksymę, że naród piękny, ale społeczeństwo żadne” – pisał.

Później Krzysztof Skiba odniósł się do bieżących wydarzeń i podkreślił, że w Polsce powoli zachodzi nowy porządek. „I tak jest z małymi wyjątkami do dziś. Udało się nas zmobilizować do obalenia KOMUNY BIS, czyli Jarka i PiS, ale po pół roku czyszczenia Polski z kup po Prezesie i jego ludziach i już są masowe objawy zniechęcenia. (...) Są też tacy, którzy natychmiast chcą widzieć wszystkich PiSowców w więzieniach. Żądają odwetu i niemalże krwi. Co tam prawo i procedury! Ci z najbardziej znanymi nazwiskami powinni już siedzieć, a kilku to powinno się wziąć na tortury i powiesić. To czysta bolszewia” – podkreślił, a następnie porównał działania Zbigniewa Ziobro... do decyzji Lenina.

„Po latach odkryto rozkaz Lenina z 1917 roku. Kazał na wsiach powiesić tysiąc co bardziej zamożnych chłopów. Bez wyroków. Bez zarzutów. Tak dla przykładu. «Aby się nas bali» napisał. Ziobro też wsadzał szybko do więzień i kazał wszystkich podsłuchiwać. Bez dowodów. Tak, żeby się go bali. Jego metoda pierdel i konferencja prasowa. Tak się robi politykę – mówił. Taki Nowak przesiedział w pierdlu ponad trzy lata i musieli go wypuścić, bo zarzuty były denne” – kontynuował.

Dodał także, że za czasów rządów PiS, politycy tej partii dużo mówili o „złodziejstwie” członków PO, a równocześnie nie było żadnych procesów. Następnie zaapelował do społeczeństwa. „Nauczmy się budować społeczeństwo obywatelskie i własny kraj. Polska jest ważniejsza niż Wasze wakacje i grille. PiS i cała ta złodziejska banda ma zakopane worki złota, przekupionych dziennikarzy, farmy etatowych trolli hejtujących dzień i noc, artystów, których przez lata nakarmili dotacjami, ma bojówki, prezydenta i poparcie biskupów. To cały czas jest groźna, szkodliwa dla Polski formacja” – pisał.

„PiS powoli rozumie, że reguły gry się zmieniły. Że wielu z nich rzeczywiście skończy w pudle. (...) Ostatnio na wniosek prokuratury aresztowano siedem osób wokół sitwy dawnego ministra kultury. (...) Kolejny kumple Ziobry stoją w kolejce. (...) Oby po raz kolejny w historii nie okazało się, że to wszystko było na nic, bo jak zawsze mieliśmy tylko słomiany zapał” – podsumował Krzysztof Skiba.

