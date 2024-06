Poznalibyście ją? Tak wygląda dziś Ania z Zielonego Wzgórza

Filmowa adaptacja książki „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery była bardzo popularna w Polsce, podobnie zresztą było z jej kontynuacjami. Opowiadała o tytułowej Ani, osieroconej dziewczynce, która ucieka od codziennego cierpienia w całkowicie pochłaniający ją świat wyobraźni. W końcu 11-latka trafia do Avonlea – domu Maryli i Mateusza, na Wyspie Księcia Edwarda. Szybko okazuje się, że dziewczynka znalazła się tam przez pomyłkę, jednak udaje jej się zdobyć serca rodzeństwa i postanawiają się nią zaopiekować. Rezolutna Ania często wpada w zabawne kłopoty, których świadkami są jej rówieśnicy – „przyjaciółka od serca” Diana czy szkolny rywal Gilbert Blythe.

Grała Anię z Zielonego Wzgórza. Jak dziś wygląda jej życie?

W tej filmowej serii w Anię wcielała się Megan Follows. Rola była przełomem dla młodej kanadyjskiej aktorki – na castingu pokonała ponad 3 tysiące dziewczynek. Follows rozkochała w sobie publiczność – produkcje o Ani z jej udziałem odniosły sukces na całym świecie i do dziś pozostają najwyżej ocenianymi produkcjami dramatycznymi w historii kanadyjskiej telewizji. Follows otrzymała za tę rolę niezliczoną ilość nagród, w tym prestiżowe Gemini.

Meghan Follows po sukcesie „Ani z Zielonego Wzgórza” pojawiła się w kilkunastu telewizyjnych produkcjach, w tym w „Ostrym dyżurze”, „CSI”, „Zaklinaczach koni” i „Nastoletniej Marcie Stuart”. 56-latka sama też reżyseruje, stoi kilkoma odcinkami takich serii jak „October Faction” czy „Detektyw Murdoch”.

Follows przez kilka lat – od 1991 do 1996 roku – była żoną Christphera Davida Portera, kanadyjskiego fotografa, którego poznała na planie filmu „Deep Sleep”. Wspólnie mają dwójkę dzieci: Lylę Anne Porter (ur. 1991) i Russella Portera (ur. 1994). Potem aktorka była w długim związku z aktorem Stuartem Hughesem. Para ostatecznie zerwała około 2010 roku.

Aktorka chętnie dzieli się w sieci kadrami ze swojego prywatnego życia. Zobaczcie, jak dziś wygląda słynna Ania z Zielonego Wzgórza!

Galeria:

