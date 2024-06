Miss Rzeszowa 2024 w ogniu krytyki przez swój wygląd. Broni jej Hanna Lis

Chociaż gala finałowa konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024 odbyła się już kilka tygodni temu, jej temat dopiero teraz obiegł główne media. Wszystko przez wzgląd na dziewczynę, która zdobyła tytuł Miss Rzeszowa. 24-latka musi mierzyć się z ogromnym hejtem.

Miss Rzeszowa 2024 mierzy się z hejtem

W sobotę 11 maja w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się gala finałowa konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Jak podkreślali organizatorzy, zadaniem tego konkursu było wniesienie świeżości i nowej jakości w wizerunek lokalnych konkursów piękności. Finalnie spośród 24 finalistek wybrano najpiękniejsze mieszkanki Podkarpacia. Jedną z nich była Victoria Forrest, która otrzymała tytuł „Polskiej Miss Rzeszowa”.

24-latka nie cieszyła się jednak zbyt długo swoim tytułem w spokoju. Na Twitterze krytycznie o jej wyborze wypowiedział się bowiem Tomasz Sommer, redaktor naczelny dwutygodnika „Najwyższy Czas!”. Na portalu nczas.info pojawił się z kolei artykuł, w którym napisano, że Victoria „jakoś nie przypomina mieszkanki Podkarpacia”, a jej wybór to „narzucanie Polakom multikulturalizmu”.

„Nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?” – można przeczytać w artykule nczas.info.

W portalach prawicowych oraz mediach społecznościowych pojawiło się już wiele podobnych komentarzy na temat Polskiej Miss Rzeszowa 2024. Z tego powodu Victoria Forrest nie kryje swojego rozżalenia. Na Instagramie przekazała, że od czasu wygranej w konkursie mierzy się ze sporą falą krytyki w sieci i dodała, że jeśli będzie to możliwe, podejmie w tej sprawie kroki prawne.

„Nie mieści mi się to w głowie, skala chamstwa i hejtu, jaka w ostatnich dniach mnie dosięgnęła, jest po prostu nie do opisania. Nie możecie niektórzy przeboleć tego, że ja wygrałam. To jest takie żałosne. Nie zostawię tej sprawy tak łatwo” – napisała 24-latka.

Sprawę nagłośniła na swoim Instagramie Hanna Lis. Dziennikarka wsparła Victorię Forrest, za co ta jej już podziękowała. „Piękna, młoda kobieta, Polka, zostaje miss Rzeszowa. A na Twitterze taki «komentarz». K**wa mać, co wy, patridioci, macie we łbach?” – zapytała Hanna Lis, dodając zrzut ekranu rasistowskiego wpisu.

