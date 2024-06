Ruszyła zbiórka na dzieci Barbary Sienkiewicz. Nie zostały zabezpieczone finansowo?

Choć od śmierci Barbary Sienkiewicz minęło już kilkanaście dni, kulisy jej odejścia nadal emocjonują wiele osób, a wszystko przez wzgląd na osierocone 9-letnie dzieci. Wiadomo, że Ania i Piotruś są pod opieką rodziny zastępczej. Teraz okazuje się, że ruszyła zbiórka na ich rzecz.

Zbiórka na dzieci Barbary Sienkiewicz

Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca w wieku 69 lat. Osierociła wówczas bliźnięta, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ania i Piotruś byli w mieszkaniu w chwili śmierci swojej mamy. Następnie trafili do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do rodziny zastępczej. O ich dalszym losie ma zadecydować sąd.

Otóż okazało się, że Barbara Sienkiewicz w testamencie wskazała imię i nazwisko osoby, która ma zająć się dziećmi. Jest nią jej przyjaciółka, która już organizuje pogrzeb aktorki i zadeklarowała, że zajmie się bliźniętami. Sąd jednak może zadecydować inaczej. Ich dalsze losy nie są jeszcze pewne, dlatego też osoby z kręgu znajomych zmarłej artystki, postanowiły zadbać o dobro Ani i Piotrusia.

– Staram się znaleźć fundację, która zorganizuje środki na terapię dla dzieci Basi lub po prostu taką pomocą sama się zajmie. Zależy mi, aby dzieci mojej przyjaciółki jak najszybciej trafiły na terapię, bo przeżyły traumę tak straszną, jakiej nikt sobie nie wyobraża – mówiła Marlena Miarczyńska, prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich w rozmowie z „Super Expressem”.

Z tego powodu w sieci ruszyła zbiórka na rzecz pociech. Jaj inicjatorem jest Fundacja im. Darii Trafankowskiej, która na swojej stronie poprosiła o wpłaty. „Zmarła Barbara Sienkiewicz, aktorka i mama Ani i Piotrusia. Jej dziesięcioletnie bliźniaki zostały same, bez żadnej rodziny i środków do życia. Udało się zapewnić tymczasowo opiekę osoby, która daje im dom i poczucie bezpieczeństwa, jednak potrzebne jest wsparcie finansowe” — napisano na stronie Fundacji i dokładnie wyjaśniono, na co zbierane są pieniądze.

„Przed Anią i Piotrusiem jeszcze sporo trudnych chwil dlatego postanowiliśmy zebrać fundusze na ich codzienne potrzeby, wsparcie psychologiczne, dodatkową edukację, remont mieszkania. Jesteśmy poruszeni sytuacją Ani i Piotrusia i chcemy przynajmniej w taki sposób im pomóc w tej trudnej sytuacji” — czytamy na stronie fundacji.

Na stronie Pomagamy.pl można zauważyć, że cel określony jest na 200 tys. złotych. Serwis w opisie zbiórki z kolei zaapelował: „Pomóżmy osieroconym dzieciom Barbary Sienkiewicz przetrwać trudny okres po stracie mamy. Każda wpłata ma ogromne znaczenie i może przyczynić się do zapewnienia Ani i Piotrusiowi bezpiecznej przyszłości”.

