Koniec Edyty Górniak w TVP. Odwołali jej występ. „Właśnie się dowiedziała”

W czasie gdy władzę w Telewizji Polskiej sprawowało Prawo i Sprawiedliwość, jedną z jej największych gwiazd była Edyta Górniak. Wokalistka brała udział w koncertach stacji, występowała podczas sylwestra w Zakopanem, a także była jedną z gwiazd „The Voice of Poland”. Niebawem miała się pojawić na jednej z imprez transmitowanych przez TVP. Publiczny nadawca jednak kategorycznie odmówił jej udziału.

Edyta Górniak znika z TVP

Edyta Górniak była kojarzona z poprzednimi władzami TVP, chociaż sama utrzymywała, że nie miesza się w tematy polityczne. – Nie jestem bardzo pro polityczna, właściwie nigdy nie byłam. Za mało rozumiem systemy polityczne. Uważam, że wszędzie jest troszkę racji. Jakby się wsłuchać w każdego człowieka, to każdy ma swoje racje i każdy też ma swoje wątpliwe fragmenty. Myślę, że nie ma idealnego rozwiązania – mówiła w zeszłym roku przed wyborami parlamentarnymi.

Już po zmianie władzy w Telewizji Polskiej, była z kolei gwiazdą koncertu „Edyta Górniak świątecznie”, który został wyemitowany w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas ze łzami w oczach dziękowała na wizji byłym władzom stacji, z którymi współpracowała przy realizacji wydarzenia. – Jest tyle różnych ukłonów ze strony Telewizji dla mnie. Dziękuję za to zaufanie – mówiła.

Przez to osoby związane z produkcją programów i wydarzeń TVP podjęły decyzję, że piosenkarka przestanie się pojawiać w telewizji za nowych rządów. – Żadna Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i gwiazdy tego typu nie powinny teraz liczyć na angaż. Ludzie mają zobaczyć spektakularne zmiany i nową jakość – donosił informator związany z „The Voice of Poland”. Teraz okazuje się, że to prawda, ponieważ w ostatniej chwili odwołano dawno zaplanowany występ Edyty Górniak. Otóż wokalistka miała wystąpić podczas tegorocznej gali Miss Polonia w TVP, która odbędzie się już niebawem, bo 28 czerwca tego roku.

– Edyta miała grać na Miss Polonia w TVP. Wszystko było dogadane, ale właśnie się dowiedziała, że z niej rezygnują. Organizatorzy koncertu nie zdawali sobie sprawy, że Edyta ma teraz w TVP zakaz występów – ujawnił informator serwisu „Plotek”.

Decyzja TVP ma wynikać z powiązań Edyty Górniak z poprzednią władzą. Przez swoje częste występy w stacji w poprzednich latach, piosenkarka straciła możliwość występu na Miss Polonia, ale również nie może liczyć na powrót do „The Voice of Poland”. Ujawniono już, kto zastąpi diwę podczas nadchodzącej gali – będzie to Natasza Urbańska.

Czytaj też:

Edyta Górniak uderzyła w Kubę Wojewódzkiego. „Próbujesz odwrócić uwagę od plotek”Czytaj też:

Syn Edyty Górniak otworzył się na temat ojca. „Był dla mnie obcy”