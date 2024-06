Warszawa. Viki Gabor i jej tata zaatakowani na ulicy

Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść około godziny 10:00 we wtorek 11 czerwca na warszawskiej Ochocie. Jak podaje Miejski Reporter, kierowcy, którzy jechali samochodami marki Renault, zajechali sobie drogę, z czego wywiązać miała się ogromna awantura. Jednym z kierujących był 53-letni ojciec Viki Gabor, który podróżował wtedy ze swoją 16-letnią córką. Mężczyzna został uderzony w twarz i potraktowany gazem. Ojciec Gabor miał stracić przytomność i zostać przewieziony do szpitala.

Viki Gabor i jej ojciec w szpitalu. Menedżer artystki: Trwają badania

W sprawie wypowiedział się już także menedżer piosenkarki Oskar Laskowski. Przekazał, że zarówno Viki Gabor, jak i jej ojciec padli ofiarą napaści – zostali wyciągnięci z auta i zaatakowani. W wyniku zdarzenia, 16-letnia Gabor przewieziona została do prywatnej kliniki. Wokalistka miała zostać spryskana niezidentyfikowaną substancją.

– Viki cały czas przebywa w prywatnej klinice okulistycznej, gdzie przechodzi badania wzroku. Została spryskana gazem po twarzy i szyi. Na razie nie mamy więcej informacji. W szpitalu przebywa także jej tato. Trwają badania. Niewykluczone, że ma złamany nadgarstek. Lekarze dodatkowo sprawdzają, dlaczego stracił przytomność – podał w rozmowie z Pudelkiem Laskowski.

