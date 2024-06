Katarzyna Nosowska nagrała piosenkę dla Max. Fani: Przykro patrzeć

Już we wtorek 11 marca HBO Max zostanie w Polsce zastąpione przez platformę Max. Z tej okazji, dzień przed premierą serwisu, Katarzyna Nosowska na zaproszenie serwisu zaśpiewała utwór „Tylko to co chcę”. Do utworu został także wydany teledysk.

„Tekst utworu oddaje w pełni to co Max ma do zaoferowania swoim oglądającym. Max to pełne spektrum emocji, doświadczeń i przeżyć. To »pauza od trosk«. Można z nim »bez zadyszki zwiedzać świat«, „przeżyć romans ze snu, bez ryzyka, nie swój«, »szlochać, łamać się w pół, chociaż dramat nie mój«” – czytamy w komunikacie.

„Myślę, czuję, wiem; Ze wszystkiego – TYLKO to co chcę; Gdy możliwości MAX; Kochać czy się bać?; Na co dziś mam chęć?” – brzmi refren piosenki, który zwracać ma uwagę na bogatą bibliotę nadchodzącego serwisu.

Fani o piosence Nosowskiej dla Max: Przykro patrzeć

Do tej pory teledysk do nowej piosenki Nosowskiej został odtworzony na YouTube około 1,5 tys. razy. Niestety nie wszystkim przypadła do gustu artystka w takim wydaniu.

„Przykro patrzeć w jakim kierunku poszła frontmanka mojego ukochanego (30 lat temu) Hey”; „Jestem fanem Kaśki od 30 lat, ale to jest niestety strasznie słabe. Komercjalizacja jej ostatnich wyczynów jest niestety coraz mniej strawna. Szkoda, nie potrzebowała tego” – piszą internauci.

Inni jednak bronią artystki. „Ktoś powie »sprzedała się« a ja powiem że »nawet jeśli«, to robi to z takim smakiem, gustem i talentem, że nie jedna »gwiazda« nie ma go nawet grama tyle co Kasia” – czytamy.

Co obejrzymy w serwisie Max?

W serwisie Max dostępne będą treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog zupełnie nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO, a także obszerna biblioteka TVN. Oferta programowa serwisu obejmie seriale, filmy dostępne krótko po premierach kinowych, produkcje dokumentalne, kontent dla dzieci, kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz treści informacyjne i kanały na żywo.

W serwisie Max 17 czerwca swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu „Ród Smoka”. Niezwykłą siłą platformy Max mają być też rodzime produkcje. Premierowy serial „Przesmyk” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Leną Górą w roli głównej, produkcja „Lady Love” pokazująca historię kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze zdominowanej przez mężczyzn czy nowy sezon „Odwilży” to tylko początek.

W serwisie Max będzie można zobaczyć także premierowy i ostatni sezon kultowego serialu „Skazana” z Agatą Kuleszą w roli głównej. Obecnie trwają prace nad ponad 15 kolejnymi produkcjami lokalnymi, które mają zostać pokazane na platformie Max w ciągu najbliższych dwóch lat.

Max to także miejsce dla wielbicieli fascynujących i często kontrowersyjnych produkcji dokumentalnych. Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują polskie dokumenty Max Original – „Król Zanzibaru”, „Łowcy skór” czy „Hope” Martyny Wojciechowskiej.

