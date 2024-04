Ojciec Roksany Węgiel przejął kontrolę nad jej finansami? Ujawniono ustalenia sądu

Bez wątpienia Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia, która dodatkowo jest obecnie faworytką w „Tańcu z gwiazdami”. Wiadomo, że 19-latka już od kilku lat dynamicznie rozwija swoją karierę, koncertuje i zawiera lukratywne kontrakty reklamowe. Teraz okazało się, że artystka wspiera także swoich rodziców.

Ojciec Roxie Węgiel przejął jej majątek?

Media dotarły właśnie do zaskakujących informacji. Otóż okazało się, że Roksana Węgiel wytoczyła proces wytwórni płytowej Universal Music Polska, z którą w 2018 roku zawarła kontrakt. Miała wtedy zaledwie 13 lat i była zaraz po zwycięstwie w programie „The Voice Kids”.

Owa umowa miała jednak nie być prawomocna z uwagi na podpisanie jej bez zgody sądu opiekuńczego. Poza tym pod wątpliwość poddawano również okres jej trwania, który obejmowałby dorosłą karierę Roksany Węgiel, a także kary, za niewywiązywanie się z zapisanych w kontrakcie zobowiązań, czy zbyt duża ilość obowiązków, które przytłaczały nastolatkę. Wiadomo, że w 2020 roku media obiegła informacja, że nastolatka zerwała kontrakt ze wspomnianą wytwórnią. ponieważ miała pracować ponad swoje siły.

W 2022 roku sędzia wydał wyrok, mówiący o tym, że umowa z wytwórnią, którą podpisała Roxie Węgiel jest nieważna po osiągnięciu przez nią pełnoletności. Wyrok jest nieprawomocny, a artystka złożyła apelację. Sprawa jest w toku. Jednak uwagę sądu zwróciła jeszcze jednak istotna sprawa.

Otóż – jak podaje „Fakt” – sędzia Krzysztof Kurosz w uzasadnieniu wyroku zauważył „po stronie przedstawiciela ustawowego Powódki [czyli Rafała Węgla, ojca piosenkarki – przyp. red.] pojawiły się mocno niepokojące, jeśli chodzi o interes małoletniej zachowania”. Prawnik zwrócił uwagę, że ojciec Roxie Węgiel chciał kontrolować swoją córkę i miał blokować jej karierę międzynarodową.

„Widoczne dążenie do kontrolowania małoletniej i niedopuszczenie do utraty kontroli (wniosek wynikający z odmowy zgody na rozwój kariery międzynarodowej, co pociągałoby za sobą oczywistą utratę znaczenia ojca jako osoby decydującej o losie córki przy jednoczesnym obciążaniu córki na swój rachunek i dla własnego zysku)” — można przeczytać w uzasadnieniu wyroku.

Sąd ustalił, że wytwórnia chciała rozwijać karierę międzynarodową Roksany Węgiel, jednak nie wyrazili na to zgody jej rodzice. „Pozwana (wytwórnia – red.) uważała R. W. (Roxie Węgiel – red.) za jedną z najlepiej rokujących młodych artystek w Polsce, mającą szansę na karierę międzynarodową. Rodzice R.W. nie wyrazili zgody na zawarcie umowy przewidującej karierę międzynarodową” — podano w uzasadnieniu wyroku, w którym sędzia opierał się zeznaniach świadków.

Co więcej, w dokumencie można przeczytać, że zarabiane przez Roxie Węgiel pieniądze, wpływały na firmowe konto jej ojca. W obecności jej matki ojciec umówił się z wokalistką, że jak dorośnie, to się z nią rozliczy. Jednak z dalszej części uzasadnienia wyroku wynika, że gdyby nie pieniądze córki, jego firma przynosiłaby straty. To może oznaczać, że nastolatka finansowała przedsiębiorstwo własnego ojca.

Wiadomo, że na fali tych informacji Rafał Węgiel odmówił udzielenia komentarza dziennikarzom „Faktu”. Natomiast prawnik Roksany Węgiel, mecenas Paweł Janc, przekazał, że gdyby w kwestii finansów Roxie były nieprawidłowości, zainteresowałby się tą kwestią sąd rodziny. „Sąd opiekuńczy nigdy nie stwierdził, że dobro nastolatki jest zagrożone” — zakomunikował.

